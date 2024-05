Le secrétaire parlementaire Badawey annonce l'octroi d'un financement aux producteurs de fruits tendres de l'Ontario pour développer des variétés de fruits adaptées au climat





VINELAND STATION, ON, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens produisent une vaste gamme de fruits, notamment des pommes et des fruits tendres comme les pêches, les poires et les abricots, qui contribuent de manière constante à l'économie du Canada et dont la plupart sont cultivés en Ontario.

Pour que le secteur reste fort, compétitif et résilient face à des phénomènes météorologiques plus extrêmes, Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara Centre, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un financement pouvant atteindre 1 099 624 $ accordé à Ontario Tender Fruit Growers dans le cadre du volet Projets du programme Agri-science, une initiative au titre du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Ontario Apple Growers est un partenaire du projet.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Obtenir des données de référence sur l'empreinte carbone et les impacts environnementaux des exploitations canadiennes productrices de pommes et de fruits tendres.

Mesurer et quantifier l'impact des pratiques de gestion respectueuses du climat sur l'empreinte environnementale d'une exploitation agricole.

Mettre au point un calculateur de carbone pour aider les producteurs à comprendre, à suivre et à réduire leur empreinte carbone et leurs émissions de GES.

Développer des variétés novatrices et supérieures de fruits tendres afin d'accroître la résilience et la croissance économique du secteur.

Dans le cadre de ce projet, fondé sur des recherches antérieures concernant le développement des variétés, on se penchera sur des variétés innovantes de fruits tendres ayant des caractéristiques améliorées - comme une chair plus ferme - afin d'augmenter la production, de prolonger la durée de conservation et de réduire les pertes causées par le transport, l'entreposage et les changements climatiques.

Citations

« Étant moi-même agriculteur, je connais de première main les défis auxquels nos producteurs font face en présence de conditions météorologiques imprévisibles. En raison des changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes, qui ne se produisent qu'une fois par génération, se font plus fréquents, et la recherche permettra à nos producteurs de s'adapter et de protéger leur exploitation. Ce projet, qui s'appuie sur des projets de recherche antérieurs que nous avons fièrement soutenus, aidera nos producteurs à rester compétitifs, tout en réduisant l'empreinte carbone du secteur. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'amélioration de la résistance et de la durée de conservation des fruits tendres permettra un meilleur retour sur investissement pour les producteurs de l'Ontario. Grâce à ce financement, Ontario Tender Fruit Growers va entreprendre des recherches pour aider à réduire l'empreinte carbone du secteur tout en réduisant les pertes et le gaspillage alimentaires, une situation où tout le monde est gagnant. »

- Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara Centre

« Cette nouvelle génération de variétés fruitières locales présente des avantages pour les producteurs, pour les consommateurs et pour l'environnement. Nous allons réduire notre dépendance à l'égard des produits importés, augmenter la consommation d'aliments sains et réduire les déchets alimentaires générateurs d'émissions - et en augmentant la production chez nous, nous soutenons également la durabilité économique de notre secteur agricole. Nous apprécions l'engagement continu du gouvernement en faveur de l'innovation dans notre industrie fruitière canadienne, par son investissement dans cette recherche indispensable. »

- Phil Tregunno, président, Ontario Tender Fruit Growers

« En tant que producteurs de fruits de verger, nous utilisons depuis longtemps des pratiques agricoles durables qui nous permettent d'améliorer la santé des sols et d'utiliser plus efficacement l'eau, les engrais et les outils phytotechniques pour produire des aliments sains pour nos consommateurs. Les nouveaux outils mis au point dans le cadre de cette recherche vont nous aider à mesurer l'impact de nos actions et à cerner d'autres changements à apporter afin de continuer à améliorer nos pratiques environnementales durables. »

- Brian Rideout, président, Ontario Apple Growers

Faits en bref

Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et des activités de recherche qui profitent au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Projets du programme Agri-science accepte actuellement les demandes.

Le projet d'Ontario Tender Fruit Growers répond aux priorités définies par les producteurs, qui concordent avec les domaines prioritaires du programme, à savoir l'environnement et les changements climatiques, la croissance et le développement économiques, ainsi que la résilience du secteur et les défis sociétaux.

Ontario Tender Fruit Growers est une organisation agricole indépendante à but non lucratif, dirigée par les producteurs membres, qui réglemente les prix et les conditions de vente, ainsi que la commercialisation et la promotion des fruits tendres en Ontario .

. Ontario Apple Growers est une organisation agricole indépendante à but non lucratif qui est régie par les producteurs membres et a pour mandat de mener des activités de promotion, de recherche et de développement pour le compte des membres.

Liens

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

10 mai 2024 à 11:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :