Erster Bericht über das ehrgeizigste Sequenzierungsprojekt der Welt

Wissenschaftler von deCODE genetics, einer Tochtergesellschaft von Amgen, berichten zusammen mit dänischen Kollegen in einem heute in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Artikel über die Ganzgenomsequenzen von 150.000 Teilnehmern der britischen...

DarwinHealth, Inc., une société de biotechnologie et de découverte de médicaments contre le cancer établie à New York, annonce avoir publié en ligne, le 19 juillet 2022, dans Communications Biology (une revue à comité de lecture de Nature Portfolio),...