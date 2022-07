LG POURSUIT SON PARTENARIAT AVEC LPGA EN TANT QUE SPONSOR OFFICIEL DU THE AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP





Avec un nouveau film captivant et des expériences uniques sur place pour les participants au tournoi, la marque premium présente Road to Perfection

SÉOUL, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) est une fois de plus le partenaire officiel de The Amundi Evian Championship, marquant la sixième année consécutive où la marque haut de gamme apporte son soutien au prestigieux tournoi de golf féminin. Fière d'être associée à la recherche de la perfection dans le domaine du golf, la marque LG continue d'appliquer la philosophie « Art of Essence » de LG SIGNATURE, en proposant des produits haut de gamme qui associent un design élégant et fonctionnel aux dernières technologies.

Tout au long de « The Amundi Evian Championship 2022 », qui a débuté aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 24 juillet, LG SIGNATURE présente ses dernières offres dans le cadre magnifique de l'Evian Resort Golf Club.

La marque fait également connaître sa présence lors du tournoi de cette année par le biais de promotions et d'activations uniques, telles que le Hole In One by LG SIGNATURE au trou 5. Tout joueur qui réussira à faire un trou en un pendant le jeu par coups gagnera un appareil électroménager premium LG SIGNATURE. En outre, un réfrigérateur LG SIGNATURE, placé près du premier trou et arborant le design distinctif et raffiné de la marque, permettra aux joueurs de déguster des boissons rafraîchissantes conservées à la température idéale. De plus, un téléviseur LG SIGNATURE OLED sera exposé à l'Hôtel Royal, le palace de l'Evian Resort, affichant les couleurs étonnantes et le contraste infaillible que seule la technologie auto-éclairante de LG peut offrir.

Pour régaler les fans qui n'ont pas pu voir leurs golfeurs préférés en personne depuis un certain temps en raison des restrictions COVID-19, LG prévoit une séance de dédicace avec les ambassadrices de LG SIGNATURE, Ko Jin-young et Park Sung-hyun, les golfeuses les mieux classées de la planète.

En outre, LG a récemment dévoilé « Road to Perfection », un court métrage qui montre comment la golfeuse numéro 1 au monde et ambassadrice de la marque LG SIGNATURE, Ko Jin-young, The Amundi Evian Championship et la marque de luxe LG s'efforcent tous d'être les meilleurs dans leur domaine. Inspirant et perspicace, le film donne au public un aperçu de la passion, des compétences et du dévouement total nécessaires pour exceller au plus haut niveau. Un deuxième film, sur le thème « Road to Perfection », sera diffusé le mois prochain.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec l'Amundi Evian Championship », a déclaré Lee Jeong-seok, responsable du Global Marketing Center de LG Electronics. « Nous espérons offrir aux gens des 'moments hors du temps' lors de ce grand tournoi, et démontrer l'alignement naturel entre notre marque de luxe et le monde du golf professionnel. Grâce à des efforts incessants et un enthousiasme inégalé pour atteindre la perfection, ainsi qu'un engagement à fournir une valeur et un savoir-faire intemporels, LG continuera à offrir des produits exceptionnels et des expériences de marque uniques. »

Pour visionner le film de la marque « Road to Perfection », restez connecté à la chaîne YouTube officielle de LG SIGNATURE et à son compte Instagram.

À propos de LG SIGNATURE

LG SIGNATURE est la première marque ultra-premium dans de multiples catégories de produits de l'innovateur mondial LG Electronics. Conçus pour les consommateurs les plus exigeants, les produits LG SIGNATURE offrent une expérience de vie ultramoderne, pure, sophistiquée et luxueuse. Combinant le meilleur de tout ce que LG a à offrir, les produits LG SIGNATURE sont conçus en mettant l'accent sur leur « véritable essence », en harmonie avec le design moderne et distinctif de la marque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LGSIGNATURE.com.

