Neptune Solutions Bien-être inc. clôture un placement direct enregistré de 5 000 000





LAVAL, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. «?Neptune?» ou la «?Société?») (Nasdaq: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait clôturé le placement direct enregistré annoncé précédemment avec plusieurs investisseurs institutionnels en vue de l'achat et de la vente d'un total de 1 945 526 actions ordinaires (ou équivalents d'actions ordinaires) de la Société, ainsi que de deux séries de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à un total de 3 891 052 actions ordinaires par série de bons de souscription, à un prix de placement de 2,57 $ par action et par bon de souscription qui l'accompagne. Chaque série de bons de souscription comporte un prix d'exercice de 2,32 $ par action et peut être exercée dès son émission. Une série de bons de souscription deviendra caduque deux ans après la date d'émission et une série de bons de souscription deviendra caduque cinq ans après la date d'émission.

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement exclusif.

Le produit brut de ce placement s'est élevé à 5 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres frais liés au placement payables par Neptune et en supposant qu'aucun des bons de souscription émis dans le cadre du placement ne soit exercé en espèces. Neptune prévoit d'utiliser le produit net de ce placement pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3 (dossier n° 333-262411) relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et a été déclarée effective par la SEC le 9 février 2022. Le placement des titres a été effectué uniquement au moyen d'un supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Le placement a été effectué aux États-Unis seulement et aucun titre n'a été offert dans un territoire du Canada ou à des résidents d'un territoire du Canada, ou pour leur bénéfice. Des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus qui l'accompagne peuvent être obtenues sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en communiquant avec H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3e étage, New York, New York 10022, par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 212 856-5711.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un état ou autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou ce territoire.

Aux fins de l'approbation par la Bourse de Toronto, la Société s'est prévalue de l'exemption prévue à la section 602.1 du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, dont peuvent se prévaloir les «?émetteurs intercotés admissibles?», étant donné que les actions ordinaires sont également inscrites à la cote du Nasdaq Capital Market et que moins de 25 % du volume global de négociation de ses titres cotés a eu lieu sur l'ensemble des marchés canadiens au cours des 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande d'approbation du placement a été présentée à la Bourse de Toronto.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des «?énoncés prospectifs?» au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que «?croit?», «?est d'avis?», «?prévoit?», «?a l'intention?», «?s'attend?», «?entend?» ou «?planifie?» dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique «?Mise en garde concernant l'information prospective?» qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la clôture prévue du placement, l'utilisation prévue du produit du placement' la capacité de la Société à obtenir les approbations et confirmations requises mentionnées dans le présent document, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique «?Facteurs de risque?» de la notice annuelle.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

