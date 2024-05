Refonte complète de sa plateforme de marque - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont entre dans une nouvelle ère





MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) amorce aujourd'hui un repositionnement stratégique majeur, marqué par le dévoilement de sa toute nouvelle plateforme de marque. Nous franchissons un moment de transition significatif pour la FHMR qui entre dans une nouvelle ère avec cette identité visuelle. Celle-ci incarne le dynamisme et la mobilisation d'une communauté engagée et vivante, soit la communauté de l'Est.

Un logo qui a du cran

Dotée d'un logo audacieux, la FHMR s'est lancée dans un processus de réflexion en plein coeur d'un repositionnement stratégique. Conçu pour se démarquer dans le paysage philanthropique québécois, ce logo s'affranchit des conventions visuelles habituelles pour offrir une identité distinctive qui fait écho à une mission philanthropique innovante. Cette nouvelle plateforme de marque, fruit d'une collaboration étroite avec l'agence créative Lg2, caractérise l'humanité à travers des couleurs vivantes telles que le bleu, le rouge vif, l'orange, le violet et le rose.

Elle renforce certainement sa position à titre de leader dans le secteur de la philanthropie : «?FHMR entre dans une nouvelle ère, ensemble allons de l'avant pour nous renouveler tout en continuant de bâtir des communautés en santé et de transformer l'avenir des soins?», souligne Julie Desharnais, présidente-directrice générale de la FHMR, «?C'est audacieux et visionnaire, d'où le choix de notre nouvelle identité visuelle?!?».

«?C'est rafraichissant de voir notre Fondation se munir d'un logo aussi distinctif, mais également inclusif au sein de l'hôpital. Tous les départements peuvent s'y retrouver.?», ajoute Dr François Marquis, chef des soins intensifs CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et ambassadeur de la Fondation HMR.

Cette nouvelle plateforme de marque ouvre bien la voie au lancement de la nouvelle campagne de la FHMR en 2025 qui représentera un mouvement majeur de financement historique dans L'Est de Montréal.

«?En plus de permettre la réalisation de grandes avancées médicales, comme la thérapie cellulaire, la Fondation HMR se rapproche de sa communauté et instaure des bases solides pour l'avenir. Le tout afin que toute la population puisse profiter de l'expertise de l'HMR.?», mentionne Patrice L'Écuyer, porte-parole de la FHMR depuis 2019.

À propos de la Fondation HMR

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans, la Fondation HMR engage les donateurs et partenaires pour bâtir des communautés en santé et contribuer à transformer l'avenir des soins.

En soutenant des projets liés à la recherche, l'enseignement ainsi qu'à la prise en charge des patients de leurs soins à la sortie de l'hôpital, la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) agit comme leader philanthropique innovant, pour le bien-être de sa population. Elle y parvient notamment grâce à divers partenaires qui placent la santé au coeur de leurs actions.?

Pour en savoir plus : https://www.fondationhmr.ca/fr/.

SOURCE Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

2 mai 2024 à 10:30

