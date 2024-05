Forum mondial sur la santé numérique 2024 : l'IA à l'avant-garde de l'innovation en matière de santé





BEIJING, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Organisé par l'Université de Tsinghua et ses partenaires, le Forum mondial sur la santé numérique 2024 est apparu comme la pierre angulaire de la journée thématique sur l'IA du Forum ZGC. Organisé dans le district technocentrique de Haidian, à Pékin, cet événement a attiré plus de 700 000 participants en ligne du monde entier. Le forum a été organisé en collaboration avec le gouvernement populaire du district de Haidian, l'Institut chinois d'électronique, l'École de médecine clinique de l'Université Tsinghua et l'Association chinoise pour la promotion de l'industrialisation des sciences et des technologies, afin de présenter des innovations pionnières et d'encourager les partenariats mondiaux pour améliorer le bien-être des patients.

Le Forum a présenté une liste impressionnante de conférenciers, chacun apportant des informations uniques sur l'évolution du paysage de la santé numérique. Parmi eux, citons Dong Jiahong, président du comité académique de l'école de médecine clinique de l'université de Tsinghua, et Andrew Chi-Chih Yao, doyen de l'institut interdisciplinaire des sciences de l'information de l'université de Tsinghua et lauréat du prix Turing 2000. Les discours de Mustafa Shehu, président de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, et de Martin Taylor, représentant de l'OMS en Chine, ont permis d'enrichir les perspectives générales présentées lors du forum. Cet événement, auquel ont participé 19 académiciens et 70 doyens, a donné lieu à des discussions approfondies sur l'avenir des soins de santé à une époque de plus en plus façonnée par l'IA.

L'un des points forts du Forum a été la publication du « Tsinghua Urban Health Index », qui fournit une évaluation complète des services de santé dans 296 villes chinoises, établissant une nouvelle référence en matière de mesures de santé pour aider les gouvernements et les régions à planifier la santé. En outre, la « Déclaration du Forum mondial sur la santé numérique » a été ratifiée, établissant un cadre solide pour l'accès universel aux soins de santé et soulignant l'importance de la collaboration, des normes éthiques et des changements axés sur l'innovation dans les pratiques mondiales en matière de soins de santé.

Le dialogue des recteurs, qui constitue un volet essentiel du forum, a rassemblé des dirigeants d'universités de premier plan pour discuter de la promotion de nouvelles forces productives et de la mise en place d'un système solide de culture des talents médicaux. Au cours de cette session, l'université Tsinghua a présenté ses projets de développement d'un système d'éducation intégré reliant les hôpitaux, les écoles de médecine et les instituts de recherche. Cette approche vise à former des étudiants non seulement compétents en matière de collaboration interdisciplinaire, mais aussi profondément ancrés dans les valeurs humanistes. Les participants au dialogue ont examiné l'impact transformateur de l'IA et des technologies numériques sur l'amélioration de la précision des diagnostics et de l'efficacité des traitements. Ils ont notamment souligné le potentiel de ces technologies pour permettre une orientation médicale à distance et en temps réel dans les régions où les ressources médicales sont limitées, améliorant ainsi l'équilibre de la prestation des soins de santé à l'échelle nationale. En outre, les panélistes ont souligné l'importance de maintenir une approche éthique et centrée sur le patient dans le développement et l'adoption des technologies de santé numériques. Ils ont plaidé en faveur de systèmes dynamiques capables de s'adapter à l'évolution des besoins des patients tout au long de leur vie.

Le Forum mondial sur la santé numérique 2024 a facilité les discussions de haut niveau et a catalysé les futures innovations dans le domaine de la santé numérique. Il vise à faire progresser l'industrie de la santé numérique, à intégrer les technologies numériques aux sciences de la santé et de la vie, et à favoriser de nouveaux développements dans les carrières dans le secteur de la santé. Ce faisant, il cherche à améliorer les résultats en matière de santé mondiale et à contribuer au bien-être collectif des communautés du monde entier.

