Invitation aux médias - Annonce concernant les services de proximité pour les aînés

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une allocution de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, à l'occasion de l'événement Première ligne en santé. Une annonce concernant...

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, demande au gouvernement du Québec de rester ferme sur sa décision de fermer le robinet des fonds publics auquel...