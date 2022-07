LES NÉGOCIATIONS SE POURSUIVENT : LA SUSPENSION DES SERVICES DE VIA RAIL EST REPORTÉE





MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) poursuit les négociations avec le syndicat qui représente quelque 2 400 employés de VIA Rail travaillant dans ses gares, à bord de ses trains, dans ses centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans ses bureaux administratifs.

Les discussions ayant progressé, Unifor a repoussé le déclenchement de la grève au lundi 11 juillet à 16 h (HE).

Certains des services prévus pour le lundi 11 juillet pourraient être perturbés. Pour obtenir les dernières mises à jour à propos des statuts des trains, veuillez visiter notre site Web à l'adresse viarail.ca.

« VIA Rail reste déterminée à conclure une entente juste et raisonnable », a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction. « Au cours des derniers mois, l'engouement des Canadiens pour les voyages s'est accru. Nous reconnaissons que cette situation génère un stress supplémentaire pour nos passagers et les communautés que nous desservons d'un océan à l'autre du pays. »

VIA Rail offre aux clients la possibilité de modifier leurs plans de voyage sans frais de service pour tout départ prévu avant le 31 juillet 2022.

Veuillez visiter viarail.ca pour modifier votre réservation ou composez le 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), ou notre service ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes) 1 800 268-9503.

