Un Plan local de déplacements (PLD) visionnaire pour un avenir durable à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement ont adopté le tout premier Plan local de déplacements (PLD) de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG). Ce plan ambitieux mise sur l'innovation pour proposer des solutions sur mesure qui correspondent aux besoins des gens de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en matière de mobilité.

Le PLD est l'aboutissement d'une analyse minutieuse et d'un important exercice de planification de la mobilité sur un territoire aussi vaste et varié qu'est celui de CDN-NDG. Il est également le fruit d'un travail exhaustif de consultation citoyenne sur les enjeux de déplacements, étalé sur plus de deux années.

« Pour produire notre plan local de déplacements, nous sommes passés par un processus de consultation rigoureux qui nous a permis d'avoir un portrait clair des besoins et des aspirations des gens de CDN-NDG en matière de mobilité. Aujourd'hui, nous présentons un plan solide, une feuille de route claire pour améliorer la sécurité des déplacements des personnes les plus vulnérables, favoriser la mobilité active et le transport en commun, apaiser nos quartiers et réduire les émissions de GES, » déclare la mairesse Gracia Kasoki Katahwa

Ce plan définit les orientations en matière de mobilité, dont les modes de transport actifs, collectifs et alternatifs, sur son territoire pour les dix prochaines années visant la réduction des gaz à effets de serre (GES). L'implication de toutes les parties prenantes a mis en lumière les habitudes, les préférences et les besoins des résidentes et résidents en matière de déplacements. Grâce à la segmentation du territoire en quatre zones distinctes, des solutions adaptées à la diversité des besoins en mobilité de l'arrondissement sont proposées.

Le PLD de CND-NDG, c'est 6 objectifs pour lesquels 21 stratégies ont été identifiées. Celles-ci seront mises en oeuvre avec 56 mesures concrètes à maintenir ou à mettre en place au cours des dix prochaines années.

Pour prendre connaissance du plan, visitez montreal.ca/cdn-ndg.

10 mai 2024 à 07:00

