Programme d'investissement en infrastructures maritimes - Près de 430 000 $ pour l'aménagement d'une aire d'entreposage au Port de Saguenay





SAGUENAY, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, annoncent l'octroi de 428 857 $ au Port de Saguenay pour soutenir son projet d'aménagement d'une nouvelle aire d'entreposage.

Le projet consiste plus précisément à aménager une nouvelle aire d'entreposage extérieure pour le vrac et les marchandises générales, dans le secteur sud-ouest du terminal maritime de Grande-Anse. Cet espace répondra aux besoins du Port de Saguenay d'accroître et d'améliorer sa capacité de stockage. Il permettra aussi de procéder plus rapidement au chargement et au déchargement des navires, et ainsi de fluidifier la chaîne logistique. Ce projet est complémentaire à la future entrée en service du convoyeur électrique multiusager en cours de construction entre le terminal maritime et les aires d'entreposage de la zone industrialo-portuaire.

Cette aide est versée en vertu du Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM) et est consentie dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec. Celle-ci vise à assurer, sur le Saint-Laurent et le Saguenay, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes. Ce projet d'aménagement atteint ainsi deux objectifs importants du corridor économique intelligent, soit l'atténuation de l'impact qu'a le secteur du transport maritime sur l'environnement et l'amélioration de l'aspect concurrentiel du secteur du transport maritime.

« Ce nouvel investissement dans le Port de Saguenay contribue à développer l'extraordinaire potentiel économique du transport maritime, dans le respect des écosystèmes et dans l'intérêt de nos régions. Ce projet est aussi une réponse aux demandes du secteur maritime et de ses nombreux acteurs, qui participent au développement du Québec. Notre gouvernement favorise et soutient le transport de biens par navire et fait de notre magnifique fleuve Saint-Laurent un véritable vecteur de développement économique! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet aménagement offre des perspectives de développement, tout en améliorant significativement la capacité et la compétitivité des activités de manutention de marchandises du Port de Saguenay. Ce soutien à cette zone industrialo-portuaire contribue à placer notre région comme un carrefour intermodal de transport au sein de la voie navigable Saguenay-Saint-Laurent-Grands Lacs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Un projet de nouvelle aire d'entreposage vient encore une fois bonifier nos outils avec cet objectif ultime d'un projet et d'un signal tellement nécessaire de relance économique pour notre région. Le site de Port Saguenay s'intègre à la vision et aux investissements du plan Avantage Saint-Laurent. On avance. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Cet investissement du gouvernement du Québec témoigne de l'importance stratégique du Port de Saguenay au sein de l'économie du Québec. L'aménagement de ce nouvel espace d'entreposage sur notre terminal maritime, associé à l'entrée en service du convoyeur électrique multiusager, contribuera à rendre plus efficace et plus flexible l'ensemble de nos opérations ».

Carl Laberge, Président-directeur général, Port de Saguenay

Le projet comprend : un espace d'entreposage d'une superficie totale de 5 200 m 2 ; une surface pavée et drainée afin d'assurer une gestion optimale des eaux de surface.

Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

Ce nouvel investissement s'ajoute à :

Un appui du Québec de 55,2 M$ à l'Administration portuaire du Saguenay pour l'aménagement d'un convoyeur;



Un investissement de 20 M$ pour améliorer les infrastructures maritimes au Saguenay.

Avantage Saint-Laurent

Programme d'investissement en infrastructures maritimes

Politique de mobilité durable - 2030

