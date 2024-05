Avantage Saint-Laurent - Plus de 430 000 $ pour l'amélioration du transport maritime intelligent





RIMOUSKI, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a le plaisir d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, l'octroi d'une aide financière de 431 538 $ à l'Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL). Cet investissement vise à moderniser la plateforme « Conditions maritimes », un outil essentiel pour la navigation sur le fleuve Saint-Laurent.

L'initiative de l'OGSL entend rendre les données maritimes plus accessibles et faciliter leur partage et leur diffusion, améliorant ainsi la sécurité, la compétitivité et l'efficacité de la navigation fluviale. Les mises à niveau prévues ont également pour objectifs de réduire les risques d'incidents en mer et de renforcer la sécurité des équipages, tout en préservant l'environnement.

Ce projet s'inscrit dans la vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, qui a notamment pour objectif d'établir un corridor économique intelligent pour augmenter la compétitivité du secteur maritime québécois. Une enveloppe de près de 927 M$ est allouée à cette stratégie, incluant 24,1 M$ consacrés spécifiquement aux projets technologiques. La plateforme de l'OGSL est le 7e projet appuyé dans le cadre du corridor économique intelligent, pour un total de 13,5 M$.

Citations

« Le fleuve Saint-Laurent est un axe de navigation complexe qui requiert une attention constante. Grâce à la modernisation de la plateforme « Conditions maritimes », l'Observatoire global du Saint-Laurent démontre à nouveau son rôle crucial dans la sécurisation de la navigation maritime. Notre participation à ce projet illustre notre engagement à promouvoir le Saint-Laurent comme un corridor économique de premier plan, en harmonie avec la protection des écosystèmes et le bien-être des communautés côtières. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette annonce marque une avancée significative pour le secteur maritime québécois, en particulier pour le Bas-Saint-Laurent, riche de son histoire maritime. L'Observatoire global du Saint-Laurent, reconnu pour son excellence scientifique et sa rigueur méthodologique, se distingue comme un partenaire de premier plan pour notre gouvernement. Je tiens à féliciter tous les acteurs ayant contribué à ce succès. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous nous réjouissons de cet investissement accordé à l'OGSL, qui permettra la modernisation de cette application utilisée et appréciée par les pilotes du Saint-Laurent. L'ajout de fonctionnalités de pointe dans Conditions maritimes permettra l'intégration de nouvelles données essentielles à la compréhension des conditions en temps réel, favorisant ainsi une navigation plus sécuritaire et efficace. »

Capitaine Alain Arseneault, président du Conseil d'administration de l'OGSL et directeur exécutif du Centre national d'expertise en pilotage maritime

« Conditions maritimes est un projet emblématique pour l'OGSL, témoignant de la collaboration significative entre nos membres utilisateurs et nos scientifiques de données. Ce nouveau financement nous offre l'opportunité d'élargir notre réponse aux besoins spécifiques des communautés utilisatrices et d'améliorer l'exploitation des données cruciales liées à la navigation. »

Maxence St-Onge, directeur général de l'OGSL

Faits saillants

Le coût total de ce projet, dont la mise en oeuvre est prévue en 2025, s'élève à plus de 863 075 $.

Dévoilée en juin 2021, la vision Avantage Saint-Laurent veut faire du fleuve un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental. Avantage Saint-Laurent est articulée autour de trois orientations : doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteur et durable.

Avantage Saint-Laurent s'inscrit en cohésion avec la Politique de mobilité durable - 2030 et le Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes

Avantage Saint-Laurent.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

10 mai 2024 à 06:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :