Mary Kay Inc. s'associe au Dr Jack Gilbert pour approfondir l'étude du « microbiome » de la peau et de son impact sur le processus de vieillissement





Mary Kay Inc, l'un des leaders mondiaux de la recherche en matière de soins épidermiques, a annoncé un nouveau partenariat avec le Dr Jack Gilbert, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université de Californie à San Diego, et professeur d'océanographie microbienne à la Scripps Institution of Oceanography de l'UC San Diego. Grâce à ce partenariat, les scientifiques de Mary Kay travailleront en collaboration avec le Dr Gilbert pour étudier l'un des domaines les plus importants, mais les moins bien compris, du vieillissement et de la santé de la peau : le microbiome cutané.

« Comprendre comment notre processus normal de vieillissement influence le microbiote de la peau peut fournir de nouvelles découvertes étonnantes qui façonneront l'avenir de la conception des produits cosmétiques », a déclaré la Dre Lucy Gildea, directrice de l'innovation, au sein de la division Produits et science, chez Mary Kay Inc. « Nous sommes ravis de nous associer au Dr Gilbert pour mieux comprendre l'impact du microbiome sur la santé globale de la peau. »

En 2022, le Dr Gilbert est devenu codirecteur du Microbiome and Metagenomics Center de l'UC San Diego. Ce centre fait partie du programme Nutrition for Precision Health (La nutrition pour une santé de précision) des National Institutes of Health, doté de 175 millions USD. Grâce aux compétences d'expert du Dr Gilbert, les scientifiques de Mary Kay espèrent pouvoir étudier dans quelle mesure les différents attributs de la peau sont associés aux changements microbiens chez les femmes. « Il y a un manque de connaissances dans ce domaine », a ajouté la Dr Gildea. « Nous espérons le combler. »

Des recherches antérieures ont conclu que la peau humaine possédait son propre écosystème complexe de bactéries et autres micro-organismes qui lui servent de base saine. À l'instar de ce qui a été découvert dans l'intestin, la peau humaine, le plus grand organe du corps, a besoin de ces bactéries pour fonctionner de manière optimale. Ces communautés bactériennes conservent également une signature unique en fonction du lieu, de l'âge, du sexe et de l'interaction avec l'environnement. On connaît très mal les facteurs exacts qui contribuent aux communautés bactériennes particulièrement variables de la peau, et leur impact sur le processus de vieillissement.

Le partenariat avec le Dr Gilbert n'est que l'exemple le plus récent des efforts fournis par Mary Kay pour renforcer l'engagement de longue date, pris par la marque, en vue de faire progresser la recherche et le développement en matière de santé de la peau. Le portefeuille mondial de Mary Kay compte plus de 1 600 brevets de produits, technologies et conceptions d'emballage.

À propos de Mary Kay

