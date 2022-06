Ouverture du Centre d'innovation client IBM à Calgary 250 emplois prévus dans les domaines de l'IA, du cloud hybride, de la 5G et de la sécurité





L'accent mis sur la durabilité permettra à I'Alberta de devenir un centre de transformation énergétique

Calgary AB, le 29 juin 2022 /CNW/ - IBM Canada a annoncé aujourd'hui la création d'un Centre d'innovation client IBM (CIC) pour l'Ouest canadien. Ce centre prévoit la création de 250 nouveaux emplois à Calgary et contribue à dynamiser le secteur technologique de la ville, à diversifier l'économie et à accélérer la transformation numérique et la modernisation des applications dans tous les secteurs. Le CIC sera axé sur la durabilité et fournira des services de conseil et des technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud hybride et la blockchain, contribuant ainsi à élever la position de l'Alberta en tant que centre de transformation énergétique.

Les défis de la durabilité ont un impact sur certains des moteurs économiques les plus importants du Canada. En effet, selon une étude récente d'IBM, 83 % des chefs d'entreprise s'attendent à ce que leurs investissements dans le développement durable produisent de meilleurs résultats commerciaux au cours des cinq prochaines années. Par l'intermédiaire du CIC de l'Ouest canadien, IBM aidera les organisations à accélérer la réalisation de leurs objectifs environnementaux et sociaux afin de créer un impact durable pour leurs communautés, leurs employés, leurs clients et leurs investisseurs dans cinq domaines clés : la gestion des risques climatiques, l'infrastructure et les opérations, la chaîne d'approvisionnement, l'électrification, la gestion de l'énergie et des émissions, et les stratégies de durabilité.

IBM collabore avec Invest Alberta, Calgary Economic Development et Opportunity Calgary Investment Fund (OCIF) pour mettre en place le CIC.

« Le nouveau Centre d'innovation client IBM jouera un rôle important en contribuant à la croissance économique de l'Alberta par la création d'emplois et l'engagement de l'expertise locale. Il accélérera l'innovation dans les pratiques durables et fera progresser la position de l'Alberta en tant que plaque tournante de la transformation énergétique », a déclaré Dave McCann, président d'IBM Canada. « IBM est présente depuis de nombreuses années dans la province et nous sommes ravis d'étendre nos activités à Calgary pour soutenir nos clients de l'Ouest canadien. »

La création du CIC s'aligne sur les objectifs communs de la province et de la ville de Calgary, qui consistent à créer des emplois, à améliorer la formation des compétences de la main-d'oeuvre et à développer davantage le secteur technologique, qui connaît déjà une croissance rapide. Selon un rapport de Calgary Economic Development et IDC Canada, les dépenses de l'Alberta en matière de transformation numérique devraient dépasser les 20 milliards de dollars d'ici 2024, dont près de 7,5 milliards pour les entreprises de Calgary. Cela représente une croissance moyenne de 13 % pour l'ensemble des industries.

« La décision d'IBM d'installer son nouveau centre d'innovation client de l'Ouest canadien à Calgary est une véritable source de satisfaction. Cet investissement montre une fois de plus que l'Alberta possède l'élan économique nécessaire pour continuer à faire progresser les Albertains. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec IBM au cours de l'année dernière pour rendre cet investissement possible, et nous sommes ravis de le voir se concrétiser pour donner encore plus d'élan au secteur technologique de l'Alberta, en pleine croissance. » Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

La croissance de Calgary en tant que pôle technologique de l'Ouest canadien, ainsi que sa main-d'oeuvre qualifiée et diversifiée, ont été les raisons fondamentales de sa sélection comme siège du nouveau CIC d'IBM.

« L'expansion d'IBM dans le centre-ville est un autre signe de confiance dans le secteur technologique en pleine croissance de notre ville », a déclaré Jyoti Gondek, maire de Calgary. « À mesure que la réputation de Calgary en matière d'innovation grandit, de plus en plus d'entreprises comme IBM reconnaissent la valeur de Calgary, notamment la possibilité pour leurs employés de faire carrière et de mener une vie agréable ici. Cela souligne également l'importance de continuer à investir dans les efforts d'expansion technologique, essentiels pour favoriser la croissance dans notre ville. »

« L'expansion d'IBM à Calgary est une bonne nouvelle pour le secteur technologique en pleine croissance de la ville. Ce nouveau centre d'innovation pour les clients ne représente pas seulement des possibilités supplémentaires pour les demandeurs d'emploi, il est une preuve supplémentaire de la montée en puissance de la technologie et de l'innovation en Alberta. L'Alberta prouve, une fois de plus, qu'elle est une destination de choix pour les entreprises. » Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation, Alberta

Les postes du centre de Calgary comprendront notamment des développeurs d'applications, des analystes en affaires et en transformation, des testeurs et des gestionnaires de projets, autant de postes recherchés par les entreprises canadiennes.

« ATCO sait que la transformation de nos systèmes énergétiques nécessite à la fois une expertise de classe mondiale et des talents techniques locaux », a déclaré Sarah Shortreed, vice-présidente exécutive et directrice de la technologie d'ATCO. « C'est pourquoi nous investissons dans des systèmes pour soutenir la main-d'oeuvre du futur et nous attendons avec impatience que le Centre d'innovation client d'IBM apporte de nouveaux niveaux de collaboration et de compétences pour aider les entreprises albertaines à s'associer et à prospérer. »

Le CIC occupera une partie des plus de 2300 mètres carrés de bureaux qu'IBM occupe actuellement dans le quartier Beltline du centre-ville de Calgary. Il servira de centre de collaboration pour IBM, ses clients et ses partenaires.

Le CIC de l'Ouest canadien fera partie du modèle éprouvé d'IBM en matière de croissance des technologies et des compétences et du réseau de centres d'innovation clients d'IBM, dont ceux d'Halifax et de Montréal.

