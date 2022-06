Comment aider les aînés à gérer le stress et la pression de leur déménagement ?





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour un aîné, le déménagement constitue un facteur de stress et d' anxiété important. La préparation est un facteur clé qui l'aidera à bien affronter cette étape. Une bonne planification permet en effet d'envisager sereinement la vente de la maison familiale et l'emménagement dans une résidence de retraite.

Car oui, quitter la maison pour déménager vers une résidence pour aînés n'est pas toujours une étape de vie facile. Malgré tous les attraits et les avantages d'une vie en résidence, il est normal de rester attaché au foyer familial. Et l'émotion est bien souvent au rendez-vous ! Il existe néanmoins des manières de faciliter la transition en résidence pour personnes âgées.

Avec suffisamment de temps, de bonnes ressources et un peu d'aide, ce changement devient soudain beaucoup moins effrayant ! Voici donc nos meilleurs conseils pour faciliter cette transition vers votre nouveau milieu de vie en résidence pour personnes âgées.

Dialogues et solutions

Que ce soit Louis Sirois, Chef de la direction de Visavie et Président de ACHQ (Association des conseillers en hébergement du Québec) ou encore nos conseillères en hébergement, nous serions ravis de vous proposer notre expertise afin de répondre à toutes vos questions sur le sujet du déménagement chez les aînés.

Visavie est le premier et le plus grand réseau de conseillers en recherche de résidences pour aînés au Québec. Depuis peu, nous avons ajouté des services d'aide à domicile personnalisés pour que les aînés puissent rester à la maison aussi longtemps que possible. Nous sommes ainsi la seule organisation dans toute la province pouvant proposer aux aînés toutes les pistes de solutions possibles pour continuer à vivre pleinement, en résidence ou à la maison.

