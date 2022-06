Rapport Savoie - Une fois encore, le modèle privé conventionné inspire





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la lecture du rapport produit par la Sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux, Dominique Savoie, rendu public aujourd'hui et intitulé «?Une gouvernance renouvelée du réseau de la santé et des services sociaux?» l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) est fière de constater que le modèle de gestion de proximité qui distingue les établissements privés conventionnés est une fois de plus reconnu.

«?Après l'annonce du conventionnement de trois CHSLD privés hier, le gouvernement du Québec reconnaît, une fois de plus, le caractère distinctif et la gestion de proximité des membres de notre association qui sont à pied d'oeuvre pour offrir des soins et des services à échelle humaine. Notre expertise et notre compétence en matière d'hébergement et de soins de longue durée, conjugués à une plus grande autonomie, nous permettraient cependant de nous consacrer pleinement a? l'offre et à l'organisation des soins pour les personnes hébergées?», souligne Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Pour l'AEPC, ce nouveau chantier de décentralisation est une occasion unique de tirer avantage des expériences des propriétaires de CHSLD privés conventionnés qui possèdent, dans la majorité des cas, une longue expérience familiale qu'ils désirent mettre au bénéfice de l'ensemble de la population hébergée. L'Association serait donc heureuse de jouer un rôle plus important dans ce vaste chantier.

«?Nous tenons à saluer aujourd'hui l'audace de madame Savoie qui a eu le courage de remettre en question la gouvernance actuelle du réseau. Comme elle, nous reconnaissons l'envergure des responsabilités dévolues aux CISSS. La crise sanitaire a mis en lumière plusieurs lacunes de gouvernance qui peuvent être palliées par une plus grande imputabilité et au recours à l'expérience de différents partenaires du réseau » conclut Jean Nadon, président de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 28 propriétaires gestionnaires qui gèrent 59 établissements (57 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soin et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7?000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD.

