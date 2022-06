CLÉMENT ouvrira le plus grand magasin d'articles pour bébés et enfants au Québec





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les boutiques CLÉMENT préparent l'ouverture du plus grand magasin de vêtements, chaussures, accessoires et meubles pour bébés et enfants au Québec, qui se classera également parmi les plus grands au Canada. Ce nouvel emplacement - signé CLÉMENT - proposera près de 10 000 produits.

Cette nouvelle boutique CLÉMENT offrira une expérience de magasinage supérieure et omnicanale. La gamme de produits offerts sera élargie, et comprendra notamment une section dédiée aux vêtements de maternité. Ce grand magasin de plus de 60 000 pi2, appartenant à la bannière familiale québécoise Clément, sera situé au 1000, rue des Basses Terres, dans le secteur Lebourgneuf à Québec (Espace Bouvier-Bertrand - dans l'ancien Sportium).

« L'ouverture de ce grand magasin CLÉMENT, à vocation suprarégionale, est un jalon important pour notre équipe, qui vise à redéfinir l'expérience d'achat des articles pour bébés et enfants dans la grande région de Québec », souligne Jean-Philippe Clément, directeur général - les boutiques CLÉMENT.

Ce projet d'envergure est mené par la quatrième génération de la famille Clément, qui est plus motivée que jamais à poursuivre le développement de cette entreprise de Québec. « Chez CLÉMENT, nous offrons aux familles des gammes recherchées et reconnues de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de meubles pour bébés et enfants », explique M. Clément. « Les gens - employés et clients - sont au coeur de nos activités. C'est pourquoi, chez Clément, nous nous démarquons par la qualité et l'expertise de sa solide équipe, qui tient à accompagner sa clientèle dans son expérience d'achat. Le nouveau magasin CLÉMENT offrira un environnement encore mieux adapté pour répondre aux besoins des familles », ajoute-t-il.

L'ouverture de ce nouvel espace d'envergure est prévue pour cet été (2022). Les activités de la boutique située sur le boulevard Pierre-Bertrand y seront relocalisées.

En affaires depuis 1939, l'entreprise québécoise est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération de la famille Clément. Véritable chef de file de la vente au détail de vêtements, d'accessoires et de meubles pour bébés et enfants, CLÉMENT compte aujourd'hui 30 magasins, une boutique en ligne, et plus de 500 merveilleux employés partout au Québec.

