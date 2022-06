MYLÉ VAPE REMPORTE LE CÉLÈBRE PRIX « INDUSTRY LEADER » AUX VAPOUROUND AWARDS





RIDGEFIELD, New Jersey, 13 juin 2022 /CNW/ - MYLÉ Vape, une marque mondiale que les consommateurs connaissent et en laquelle ils ont confiance, a remporté le prix « Industry Leader » lors des Vapouround Awards qui ont eu lieu à Birmingham, au Royaume-Uni, la fin de semaine dernière.

Depuis sa création en 2015, MYLÉ a travaillé avec application pour bâtir une marque mondiale de confiance qui innove constamment, réagit rapidement lorsque des produits contrefaits dangereux apparaissent sur le marché, prend le vapotage des mineurs au sérieux en créant et en surveillant des mesures de protection afin d'empêcher les mineurs d'acheter ses produits et investit massivement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe des nouvelles technologies. Elle est également l'une des rares marques de vapotage aux États-Unis dont la Premarket Tobacco Product Application (PMTA) a été acceptée pour deux de ses produits de vapotage, le Gold Leaf Tobacco et le Blue Leaf Tobacco.

« MYLÉ est honorée d'être considérée comme un chef de file de l'industrie dans un secteur qui est hautement concurrentiel et qui se distingue par l'innovation et le changement. Dès le premier jour, mon objectif en créant MYLÉ était de concevoir une solution de rechange sécuritaire aux cigarettes combustibles et ce prix représente tout ce pour quoi j'ai travaillé au cours des sept dernières années, en l'honneur de ma mère qui est décédée d'un cancer du poumon », a affirmé Ariel Gorelik, cofondateur et chef de la direction de MYLÉ.

L'entreprise a lancé le nouveau MICRO Bar, vendu seulement au Royaume-Uni, lors du salon Vapouround la semaine dernière. Il s'agit d'un petit appareil compact et épuré, doté d'un minuscule réservoir de 2 ml qui parvient tout de même à produire 800 bouffées et d'une bobine à maillage qui stabilise la diffusion du goût et de la saveur tout en améliorant les performances de l'appareil et en produisant un maximum de vapeur.

MYLÉ Vape, une entreprise mondiale de produits de vapotage lancée en 2015, a été créée pour offrir une solution de rechange sécuritaire et attrayante aux cigarettes combustibles, qui est agréable pour le consommateur en ce qui concerne la facilité d'utilisation, la personnalisation et la durabilité.

Les décennies d'expérience de l'industrie que l'équipe de direction met au service de MYLÉ Vape, combinées à une équipe de fabrication de calibre mondial et à un budget consacré à la recherche et au développement qui a constamment augmenté depuis la création de l'entreprise, ont abouti à une conception et à une innovation technologique de renommée mondiale. MYLÉ Vape fabrique des produits jetables, des systèmes de cartouches supplémentaires, des dispositifs rechargeables et des accessoires de vapotage qui sont distribués partout dans le monde en dehors des États-Unis.

Personne-ressource

Mylé Vape

Robert Dietsche

Directeur général

844 777-6953

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1836832/VM_Awards_BEST_INDUSTRY_LEADER_WINNER__1_Logo.jpg

SOURCE MYLE

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 07:04 et diffusé par :