Des organisations de calibre mondial soutiennent la base de données mondiale sur les certifications de l'IAF





SYDNEY, 10 juin 2022 /CNW/ - L'International Accreditation Forum (IAF) créé une base de données mondiale sur les certifications pour aider l'industrie et les organismes de réglementation à confirmer la validité des certifications accréditées dans le monde entier.

https://www.iafcertsearch.org/

Partenaires qui soutiennent le projet : https://www.iafcertsearch.org/letters-of-support

3M, AIRBUS, DuPont, S&P Global, AT&T, Marsh, SATAIR, NUPRESS, EcoVadis, Givvable, Trust Your Supplier, CRIF, FIFO Capital, Givvable, SFDA, DOE américain, UNIDO, Ressources naturelles Canada, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'International Automotive Task Force (IATF), l'International Aerospace Quality Group (IAQG), GATAN, le Global Harmonization Working Party, Clean Energy Ministerial, Consip, la Dental Trade Alliance, ISO Technical Committee, Material Exchange, Quest Forum, EFAC, ABCB et Gattorna Alignment.

La fonction de recherche de certification de l'IAF comprend actuellement environ 650 000 certifications de systèmes de gestion valides provenant de plus de 150 pays, ce qui représente environ 40 % des certifications de systèmes de gestion à l'échelle mondiale.

Des organisations de calibre mondial ont écrit à l'IAF pour encourager ses membres à encourager le téléchargement obligatoire des certifications accréditées dans la base de données afin qu'elle soit alimentée à 100 %, ce qui fournira à l'industrie un moyen fiable et efficace de vérifier la validité des certifications au niveau des chaînes d'approvisionnement et des frontières. Les entreprises qui cherchent à vérifier les certifications liées aux facteurs ESG partout dans le monde ont manifesté un vif intérêt pour la mise en oeuvre de stratégies de carboneutralité, p. ex., les normes ISO 14001 (gestion de l'environnement) et ISO 50001 (gestion de l'énergie).

Les membres de l'IAF voteront le 4 juillet 2022 pour déterminer si les organismes de certification seront tenus de télécharger toutes les attestations valides dans la base de données aux fins de vérification. L'IAF a mené des études de marché approfondies pour déterminer le degré d'intérêt de l'industrie. Jusqu'à présent, plus de 10 000 organisations ont participé à des enquêtes indiquant un soutien écrasant pour que la base de données soit alimentée à 100 %.

Les personnes qui souhaitent formuler des commentaires peuvent participer à un sondage de trois questions.

https://forms.gle/xGmSi9JnxFVdhkM89

Vous pouvez également envoyer une lettre d'appui à [email protected]

Citations des partenaires qui soutiennent le projet

« Au nom de 3M, je vous écris pour exprimer notre soutien à la participation obligatoire à la base de données mondiale sur les certifications IAFCertSearch de l'IAF. Nous croyons que IAFCertSearch est un outil nécessaire pour favoriser des transactions commerciales nationales et internationales efficaces. Bien que la base de données fonctionne bien, elle n'inclut pas toutes les certifications et ne peut donc pas être considérée comme fiable. »

Ranjit Thakur, 3M

Directeur, Technologie perturbatrice mondiale et gestion de l'énergie

« Le commerce mondial repose sur l'échange rapide de renseignements numériques. Les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes sont devenues monnaie courante dans le monde d'aujourd'hui. Les acheteurs et les fournisseurs s'attendent donc à ce que les organismes de certification et les organismes d'accréditation collaborent pour faciliter la vérification numérique des certifications accréditées. »

Crystal Sharp, DuPont

Responsable de la qualité mondiale, DuPont

« Pour garantir que l'accréditation reste pertinente et précieuse dans ce monde moderne et pour réduire les obstacles techniques au commerce, nous vous invitons fortement à soutenir la proposition visant à faire de la base de données CertSearch de l'IAF une exigence obligatoire pour tous les organismes de certification. »

Thomas Kaiser, AIRBUS

Responsable de la chaîne d'approvisionnement et de la qualité

« En ces temps exceptionnels, nous vous écrivons pour vous demander de prendre des mesures immédiates afin d'apporter des changements essentiels à la base de données IAF CertSearch. »

Beth Ford, AT&T Services, Inc.

Directrice principale de l'approvisionnement

« Si la base de données mondiale de certificats de l'IAF est complètement alimentée, précise et fiable, S&P Global pourra l'utiliser pour vérifier les certifications liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et utiliser ces informations pour soutenir les évaluations de ces facteurs produites par S&P Global, en veillant à ce que les entreprises soient reconnues pour leur respect de ces normes. »

Kevin Bourne, S&P Global Sustainable1

Directeur général, chef de la recherche sur les investissements

« La base de données mondiale sur les certifications de l'IAF est un outil dont le secteur de l'assurance a grandement besoin; toutefois, elle ne peut être utilisée que si elle est exacte et fiable. C'est pourquoi elle doit comprendre toutes les certifications à l'échelle mondiale. »

Paul Johnson, Marsh

Chef des services-conseils de Marsh, région du Pacifique

Pourquoi la base de données CertSearch de l'IAF est-elle importante?

Elle contribue à faciliter la vérification des certifications MS accréditées et valides dans le monde entier, soutenant ainsi le commerce national et international.

Elle aide l'industrie et les organismes de réglementation à accroître la transparence dans leurs chaînes d'approvisionnement et leurs réseaux mondiaux, ce qui réduit les risques et améliore la conformité et la gouvernance.

Elle améliore l'intégrité, la sensibilisation, la confiance et la valeur des accréditations tout en luttant contre les certificats frauduleux et contrefaits.

Comme elle regroupe plus de 2 500 organismes de certification et 71 signataires de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'IAF à l'échelle mondiale, la validation des certifications dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement peut être difficile. L'agrégation de données de certification dans une base de données à l'échelle mondiale, IAFCertSearch , rend le processus de vérification simple et efficace.

La base de données aide également les entreprises à démontrer que leurs chaînes d'approvisionnement respectent les normes relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les vérificateurs peuvent créer des listes de surveillance et recevoir des alertes en cas de changement de statut d'un certificat. Ils disposent ainsi d'informations en temps réel, ce qui les aide à gérer les risques dans leur chaîne d'approvisionnement ou leur portefeuille.

À propos de l'IAF

L'IAFhttps://www.iaf.nu/ est une association d'organismes aux vues similaires qui se consacre à réduire les risques pour les entreprises et leurs clients en leur assurant que les certificats accrédités peuvent être utilisés partout dans le monde.

« Certifié une fois, accepté partout ».

Renseignements

[email protected]

Fiche d'information à l'intention des médias :

Statistiques de la base de données de l'IAF en date du 6 juin 2022

648 716 accréditations valides

1 230 organismes de certification en activité

70 organismes d'accréditation signataires de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'IAF

Certifications provenant de 162 pays

Normes populaires

Système de gestion de la qualité ISO 9001



Santé et sécurité au travail OHSAS 18001



Système de gestion de l'environnement ISO 14001



Système de gestion de l'énergie ISO 50001



Gestion de la salubrité des aliments ISO 22000

salubrité des aliments ISO 22000

Gestion de la sécurité de l'information ISO/IEC 27001

sécurité de l'information ISO/IEC 27001

Système de gestion de la qualité des appareils médicaux ISO 13485

Industries clés : approvisionnement alimentaire, agriculture, médecine, produits pharmaceutiques, automobile, aérospatiale, fabrication

En savoir plus

À propos

https://www.iafcertsearch.org/about/iaf-certsearch

Lettres d'appui

https://www.iafcertsearch.org/letters-of-support

Site Web de l'IAF

https://www.iaf.nu/

SOURCE The International Accreditation Forum

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :