L'AQDFL se réjouit du plan d'action interministériel 2022-2025 de prévention en santé





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL), un leader en alimentation au Québec, et son Mouvement J'aime les fruits et légumes saluent les nouveaux efforts et actions que le gouvernement déploiera au cours des trois prochaines années, notamment en ce qui a trait aux saines habitudes alimentaires, dans sa politique gouvernementale de prévention en santé.

Selon une étude réalisée par l'AQDFL, si la moitié des Québécois consommait au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, le système de santé québécois économiserait 720 millions de dollars d'ici 2035. Atteindre une consommation minimale de cinq portions de fruits et légumes par jour chez plus de la moitié de la population est un objectif ambitieux, mais nécessaire pour maximiser le mieux vivre de la population québécoise.

«?Parmi les saines habitudes de vie, une bonne alimentation est primordiale. Passer de 35 % à 50 % de la population québécoise qui consomme cinq fruits et légumes par jour est tout un défi et il faut se donner les moyens pour y arriver. Cela inclut, entre autres, de la pédagogie populaire, de l'éducation, de la valorisation et de la promotion. L'AQDFL offre son soutien au gouvernement du Québec pour atteindre ses objectifs d'ici 2025 », indique Mario Lalancette, Dt.P., nutritionniste et directeur stratégie et communications de l'AQDFL.

Rappelons qu'au Québec, seulement 35 % de la population consomme un minimum de cinq portions de fruits et légumes au quotidien et un écart important subsiste entre les ménages à faible revenu et les plus nantis. Via son Mouvement J'aime les fruits et légumes, l'AQDFL se montre extrêmement préoccupée et engagée pour poursuivre sa mission de sensibiliser les Québécois à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie et leur donner envie d'en manger plus souvent.

La campagne Les fruits et légumes qu'on aime

En 2019, l'AQDFL a été mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, en partenariat avec le milieu académique et un réseau d'organismes en sécurité alimentaire, pour réaliser une analyse approfondie de plusieurs études, une recherche sur le terrain et des groupes de discussion réunissant intervenants communautaires et familles dans le but de lancer une campagne de sensibilisation positive et unique. La campagne Les fruits et légumes qu'on aime a été développée en respect de critères de marketing social en ayant comme objectif de créer un vrai changement de comportement chez les Québécois.

Par la transparence de son contenu, cette campagne aide à la compréhension du manger mieux, c'est-à-dire mieux choisir et préparer les fruits et légumes et éviter leur gaspillage afin d'en avoir plus pour son argent. L'initiative s'est vu remettre les Prix Initiative en accessibilité et Prix Initiative en communications lors du Gala des Grands Prix DUX 2022.

À propos du Mouvement J'aime les fruits et légumes

Le Mouvement J'aime les fruits et légumes est une initiative datant d'une vingtaine d'années et émanant de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) et visant à promouvoir la consommation des fruits et légumes et à rejoindre les consommateurs. La mission est de sensibiliser les Québécois à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie et leur donner envie d'en manger plus souvent. Manger des fruits et légumes, c'est avant tout un plaisir #JMFL?! Rendez-vous au www.jaimefruitsetlegumes.ca.

À propos de l'AQDFL

Fondée en 1947, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est le plus important réseau d'affaires au coeur de l'industrie des fruits et légumes au Québec. Organisation à but non lucratif, elle regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes et travaille en synergie avec les différents partenaires de l'industrie. L'AQDFL a pour mission de promouvoir la consommation de fruits et légumes au Québec et l'activité des membres du secteur. Visitez le site internet : www.aqdfl.ca.

