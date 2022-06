Déclaration conjointe concernant le nouveau Partenariat Canada-Californie pour l'action climatique et la protection de la nature





LOS ANGELES, le 9 juin 2022 /CNW/ - Les plus éminents climatologues du monde l'ont affirmé sans détour : la fenêtre dont nous disposons pour éviter les pires répercussions des changements climatiques se referme plus rapidement que prévu, et notre réussite ne viendra qu'au prix d'efforts collectifs sans précédent et d'un changement transformationnel. En réponse directe à cette crise, la Californie et le Canada ont lancé aujourd'hui un Partenariat pour l'action climatique et la protection de la nature. Guidé par des valeurs et des priorités communes, ce partenariat est la nouvelle étape que nous franchissons pour assurer la propreté de l'air et de l'eau, la création de bons emplois et la santé des communautés canadiennes et californiennes.

En 2019, nos gouvernements ont convenu de collaborer en vue de réduire les émissions des véhicules en faisant la promotion de normes de carburants propres, et en encourageant l'adoption de véhicules zéro émission. Depuis, nos gouvernements respectifs se sont engagés à imposer des mesures législatives selon lesquelles les véhicules à émissions nulles devront représenter 100 pour cent des ventes de véhicules légers neufs d'ici 2035. De plus, ils prennent des mesures rigoureuses pour que les secteurs des véhicules moyens et lourds passent eux aussi aux véhicules zéro émission. Ce nouveau partenariat donne suite à ces succès.

À l'heure actuelle, le Canada et la Californie ont déjà proposé d'interdire les plastiques nocifs à usage unique, rehaussé la protection de la nature et des océans, et se sont engagés à mettre en place des réseaux électriques propres, tout en accordant la priorité aux communautés saines ainsi qu'à la santé et à la résilience des systèmes naturels. Nos pompiers traversent la frontière pour aider leurs voisins dans le besoin, tandis que nous sécurisons les chaînes d'approvisionnement pour que nos industries puissent continuer à créer de bons emplois sur tout le continent.

Le Canada et la Californie ont beaucoup à s'offrir mutuellement, que ce soit en échangeant des renseignements et des pratiques exemplaires, en collaborant en matière de politiques et de réglementation ou en réalisant des initiatives conjointes mutuellement bénéfiques. Qu'il s'agisse des technologies propres, de la conservation de la biodiversité, du transport zéro émission ou de l'économie circulaire, le partenariat répondra aux besoins de nos citoyens et resserrera nos liens économiques. Ensemble, nous pouvons lutter contre les changements climatiques et protéger la nature, tout en bâtissant des économies inclusives et prospères qui profitent à tout le monde, en particulier aux communautés défavorisées qui sont les plus touchées par les changements climatiques.

Outre le protocole de coopération signé aujourd'hui, qui décrit les domaines de travail communs dans le cadre de notre nouveau partenariat, nous nous sommes engagés à ce que le Canada et la Californie accueillent conjointement une table ronde d'experts sur la prévention des incendies de forêt et l'adaptation à ces derniers lors de la Semaine du climat de l'ONU. Cette initiative réunira de hauts responsables, des universitaires, des représentants de l'industrie et de la société civile afin de définir les prochaines étapes à suivre pour atteindre cet objectif commun.

Dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes conscients de l'importance d'agir en partenariat avec les peuples autochtones en sachant que leurs connaissances, notamment le savoir traditionnel, les pratiques traditionnelles et les valeurs culturelles, sont essentiels pour l'action climatique et la protection de la nature.

En travaillant ensemble, nos gouvernements entendent lutter contre les changements climatiques, protéger la nature, faire progresser l'équité et créer des emplois et des entreprises prospères. Notre partenariat est un exemple pour le monde de la collaboration qui permettra de construire un avenir prometteur pour les populations du monde entier.

Justin Trudeau Gavin Newsom

Premier ministre du Canada Gouverneur de l'État de Californie

