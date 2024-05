Wipro nomme Vinay Firake au poste de directeur général de la Strategic Market Unit de la région APMEA





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de services et de conseil technologiques de premier plan, a annoncé ce jour la nomination de Vinay Firake au poste de directeur général pour la région APMEA (Asie-Pacifique, Inde, Moyen-Orient et Afrique), avec effet immédiat. M. Firake rendra compte à Srini Pallia et sera également membre du conseil d'administration de Wipro.

Commencée il y a 26 ans chez Wipro, la carrière de Vinay Firake a progressé avec l'entreprise où il a exercé plusieurs rôles de cadre. Dernièrement, il était vice-président et directeur général de Wipro-Nordics Business Unit basée à Stockholm, dont il dirigeait les opérations de tous les secteurs et services. Auparavant, il a dirigé l'unité Fabrication et Automobile Europe et a occupé diverses fonctions couvrant l'Europe et l'Amérique du Nord, notamment le poste de responsable mondial des activités Enterprise Digital Operations & Platforms et de directeur des ventes des activités Enterprise Applications Europe de Wipro.

« Vinay Firake a dirigé Wipro avec succès dans diverses régions du monde et c'est le candidat idéal pour ce rôle », a déclaré Srini Pallia, PDG et directeur général de Wipro Limited . « Il possède l'expertise et la vaste expérience nécessaires pour diriger nos activités dans la région APMEA, l'une de nos SMU (Strategic Market Unit) les plus prometteuses. Vinay Firake a amplement fait ses preuves au sein de la Nordics Business Unit où il a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de plusieurs clients prestigieux, et je suis convaincu qu'il appliquera la même rigueur et obtiendra le même succès dans la région APMEA. »

« Je tiens à remercier Anis Chenchah pour le leadership dont il a fait preuve ces deux dernières années, au cours desquelles cette SMU a réalisé d'importantes percées. Nous lui souhaitons bonne chance pour ses futurs projets. Il reste chez Wipro jusqu'au 31 mai 2024 afin d'assurer une transition en douceur, en étroite collaboration avec Vinay Firake et moi-même », a ajouté Srini Pallia.

À propos de sa nomination, Vinay Firake a déclaré : « C'est un honneur pour moi d'assumer la direction de notre SMU de la région APMEA, une région essentielle du paysage technologique en croissance. J'ai hâte de collaborer avec notre équipe qualifiée pour développer nos capacités sur ce marché et y stimuler l'innovation. »

Vinay Firake est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires spécialisée en finance et d'une licence en génie informatique obtenues auprès d'instituts prestigieux en Inde. Il a également suivi le Global Strategic Leadership Program de la Wharton School et l'Executive Leadership Program de la Harvard Business School.

Vinay Firake, qui sera basé à Dubaï, succède à Anis Chenchah, qui démissionne pour poursuivre sa carrière en dehors de la Société.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l'ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec nos 230 000 collaborateurs et nos partenaires commerciaux dans 65 pays, nous tenons notre promesse d'aider nos clients, nos collègues et nos communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour plus d'informations, visiter notre site internet à l'adresse www.wipro.com.

Déclarations prospectives de Wipro

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Les déclarations prospectives incluent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer de la croissance et à la gérer, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d'intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d'incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d'affecter nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, notamment des déclarations incluses dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 mai 2024 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :