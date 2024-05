Donner un nouvel élan à la coopération économique et technologique entre la Chine et l'Allemagne (Chine-Europe)





Le FORUM CHINE-ALLEMAGNE DE PÉKIN POUR LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE ET LE DÉVELOPPEMENT - Champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe) 2024 va débuter

PÉKIN, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 mai 2024, la conférence de presse sur le FORUM CHINE-ALLEMAGNE DE PÉKIN POUR LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE ET LE DÉVELOPPEMENT - Champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe) 2024 (ci-après dénommé le Forum 2024) s'est tenue sur la place Chine-Allemagne dans le district de Shunyi à Pékin.

Le Forum 2024 se tiendra au Centre international de conférences et d'expositions Chine-Allemagne de Pékin, dans le district de Shunyi, du 12 au 14 mai 2024. L'événement est coparrainé par le gouvernement populaire du district de Shunyi de la municipalité de Pékin, le Sénat économique international (SEI) et le Réseau pour la coopération internationale en matière de commercialisation des technologies (NICTC). Le Centre de coopération internationale de la Commission nationale pour le développement et la réforme (ICC-NDRC) et Asia Digital Group en sont les partenaires stratégiques.

La conférence de presse a été organisée par Zhou Jinghui, directeur du bureau de l'économie et des technologies de l'information de Shunyi et président du comité de gestion du parc industriel de coopération internationale Chine-Allemagne de Pékin (ci-après dénommé « le parc industriel »). Du Yue (directeur adjoint du gouvernement populaire du district de Shunyi de la municipalité de Pékin), Ren Zhiguang (directeur exécutif du forum de l'IES) et Ding Kai (responsable de la division de la coopération en matière de mécanismes, ICC-NDRC) ont assisté à la conférence de presse et ont prononcé des discours. En outre, Zhang Zhang (directeur général du NICTC) et Zhu Dongfang (président d'Asia Digital Group) ont participé à la conférence.

Le Forum 2024 comprendra la cérémonie d'ouverture et les sessions plénières, une table ronde sur le développement axé sur l'innovation entre les entreprises allemandes et les parcs industriels, le forum sur le développement de l'industrie des nouvelles énergies et des véhicules intelligents, le forum de coopération et de développement Chine-Allemagne (Chine-Europe) « L'intelligence numérique à Shunyi », et le forum de coopération et d'échanges économiques et technologiques entre les champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe). Parallèlement, le Forum 2024 accueillera des activités telles que la tournée Shunyi pour les entrepreneurs champions cachés et la zone d'interaction économique et technologique Chine-Allemagne (Chine-Europe).

Le Forum 2024 mettra en commun les ressources mondiales afin de mieux faciliter la coopération dans de multiples domaines tels que l'économie, la technologie et plus encore, dans une perspective plus large et plus élevée, et de créer un événement permettant aux entreprises allemandes et européennes de se réunir à Pékin et d'échanger des idées sur l'innovation technologique, le développement industriel, la circulation des talents et l'information.

