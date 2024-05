Dematic est nommé acteur spécialisé dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour les systèmes de gestion d'entrepôt





Dematic est bien positionné pour transformer, diriger, aligner et consolider les offres de système de gestion d'entrepôt (WMS), de système de contrôle d'entrepôt (WCS), de logiciels et d'optimisation pour les clients

ATLANTA, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dematic a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée « Acteur spécialisé » dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS).

Le WMS de Dematic orchestre des flux de processus manuels et d'automatisation dans les opérations des entrepôts et des centres de distribution pour une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une meilleure prise de décision. Il intègre des capacités de planification, de gestion de la main-d'oeuvre et d'exécution des commandes dans un large éventail de secteurs, notamment les marchandises générales, l'épicerie, la nourriture et les boissons et les vêtements.

« Nous pensons que cette reconnaissance valide la stratégie logicielle de Dematic et notre capacité à fournir des solutions innovantes à nos clients, a déclaré Deidre (Dee) Cusack, vice-présidente exécutive des produits et solutions mondiales chez Dematic. Les logiciels sont un élément important du portefeuille de Dematic. Notre évolution technologique est passée de fournisseur de premier plan en matière d'automatisation des équipements de manutention à développeur de logiciels qui fournit aux clients un écosystème intégré où le matériel et les logiciels fonctionnent en harmonie. Notre plateforme logicielle de nouvelle génération avec Dematic WMS permet aux clients de s'adapter à l'évolution des besoins commerciaux, guidée par Dematic en tant que partenaire de confiance. »

Les capacités de la plateforme cloud de nouvelle génération de Dematic comprennent une orchestration intelligente, des flux de travail configurables, une architecture composable, une autonomie axée sur l'IA/ML, une interface conviviale et des tableaux de bord.

Les capacités logicielles WMS de Dematic ont été adoptées par plus de 500 entrepôts mondiaux pour gérer les opérations complexes des clients.

L'évaluation s'est appuyée sur des critères spécifiques qui ont analysé l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution. Pour en savoir plus sur les forces et les mises en garde de Dematic, consultez une copie gratuite du rapport Magic Quadrant ici .

Pour en savoir plus sur Dematics, veuillez consulter le site dematic.com et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et X .

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque de commerce déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Dematic

Dematic conçoit, construit et prend en charge des solutions automatisées intelligentes qui renforcent et soutiennent l'avenir du commerce pour ses clients dans les domaines de la fabrication, de l'entreposage et de la distribution. Avec des centres d'ingénierie de recherche et développement, des installations de fabrication et des centres de service situés dans plus de 26 pays, le réseau mondial de Dematic de plus de 10 000 employés a aidé à réaliser des installations clients pour certaines des plus grandes marques mondiales. Basée à Atlanta, Dematic est membre du groupe KION, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots de manutention et de solutions de chaîne d'approvisionnement.

