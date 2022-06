MyRepublic sélectionne Aptitude RevStream pour la gestion des revenus et la conformité





« Notre partenariat stratégique à long terme avec Aptitude appuiera la livraison de produits et la prestation de services novateurs. »

LONDRES, 9 juin 2022 /CNW/ - Aptitude Software, un fournisseur spécialisé dans les logiciels de transformation et d'automatisation des finances, est ravi d'accueillir MyRepublic dans la communauté des clients de l'entreprise.

MyRepublic, l'un des exploitants de télécommunications dont la croissance est la plus rapide et un chef de file de la transformation numérique au sein du secteur, a sélectionné Aptitude RevStream (AREV) pour appuyer ses objectifs commerciaux ambitieux et garantir qu'il dispose des contrôles financiers, de l'adaptabilité et de l'accès à des analyses en temps réel par une entreprise en croissance rapide dans ses opérations à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Aptitude RevStream nous donnera l'automatisation et le contrôle dont nous avons besoin pour nous conformer à la norme IFRS 15 et nous préparer à un PAPE, tout en offrant à notre équipe financière un accès amélioré aux données, aux analyses et aux tableaux de bord pour soutenir la prise de décisions. Notre partenariat stratégique à long terme avec Aptitude appuiera la prestation de produits et de services novateurs, et nous sommes ravis des possibilités qu'il offrira », a déclaré Lavinia Koh, cheffe des finances, Transformation chez MyRepublic.

Voici la déclaration de Jeremy Suddards, chef de la direction d'Aptitude Software : « Nous sommes très heureux d'aider MyRepublic à peaufiner ses modèles d'affaires financiers pour soutenir ses objectifs de croissance. Les dirigeants financiers doivent être en mesure de jouer le rôle de facilitateur de la transformation au sein de leur entreprise. Avec RevStream, les équipes des finances peuvent réorienter leurs efforts pour passer du regroupement et du calcul de données à la prévision et aux services consultatifs. »

AREV est une solution évolutive de logiciel-service qui automatise entièrement le cycle de vie des revenus de bout en bout, de la détermination de la tarification des produits, à la comptabilisation des produits et à la comptabilité, en passant par la clôture financière, la divulgation et la production de rapports. Elle permet aux services des finances de gérer activement le cycle de vie des revenus de bout en bout et de fournir à l'entreprise des renseignements fondés sur des données.

Aptitude est membre du réseau de partenaires AWS, et depuis 2019, elle utilise AWS pour héberger son portefeuille croissant de solutions de logiciels-service. Plus de 80 % des solutions de logiciels-service d'Aptitude RevStream sont hébergées sur AWS.

Pour en savoir plus sur Aptitude RevStream, consultez le site : https://www.aptitudesoftware.com/product/aptitude-revstream/

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software aide les entreprises complexes à automatiser et à transformer leurs modèles d'affaires financiers. Nous nous concentrons principalement sur l'accélération de la numérisation de la fonction financière ainsi que sur le déploiement et la gestion des offres d'abonnement à l'échelle mondiale. Nous comptons parmi notre clientèle internationale certaines des plus grandes entreprises au monde. Aptitude Software est une société opérationnelle d'Aptitude Software Group plc. Pour en savoir plus, visitez le https://www.aptitudesoftware.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433370/Aptitude_Software_Logo.jpg

SOURCE Aptitude Software Limited

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 11:20 et diffusé par :