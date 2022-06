En dépassant les 20 000 clients, Boomi établit le record de la plus grande clientèle de l'industrie¹





Le réseau mondial de plus de 800 partenaires de Boomi, dont Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft, contribue à la croissance rapide de la clientèle de l'entreprise SaaS, leader mondial de cette catégorie

Plusieurs sociétés figurant au Fortune 500 et des marques de renommée internationale, comme AT&T, Cisco, LinkedIn, Moderna, Novartis et Sky, exploitent la plateforme Boomi AtomSpheretm pour générer de meilleurs résultats commerciaux

La plateforme d'entreprise de Boomi s'adapte pour prendre en charge les déploiements plus importants des clients ; elle a récemment traité plus d'un billion de documents et 65 milliards d'intégrations pour accompagner la croissance de la demande de connectivité intelligente et d'automatisation

CHESTERBROOK, Pennsylvanie, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Boomi tm, leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui avoir dépassé les 20 000 clients, ce qui représente la plus grande clientèle de toutes les plateformes d'intégration cloud en tant que fournisseur de services (iPaaS). Les entreprises du Fortune 500 et les marques de renommée internationale, comme AT&T , Cisco, LinkedIn, Moderna et Novartis, ainsi que des sociétés internationales de premier plan comme Ampol, la Croix-Rouge australienne , l'Agence de protection de l'environnement et Sky , exploitent la plateforme Boomi AtomSpheretm pour générer de meilleurs résultats commerciaux. Les clients de Boomi comptent sur la technologie primée de l'entreprise de SaaS mondiale, sa communauté solide et ses partenaires de classe mondiale pour améliorer leur productivité, stimuler l'innovation et prospérer lors de changements.

En plus de travailler avec des marques mondiales, Boomi travaille également avec des organisations à but non lucratif de premier plan qui s'efforcent de réellement connecter le monde entier. C'est un prolongement de la mission de Boomi : connecter tout le monde à tout, partout. « Notre équipe appuie les gens et les systèmes qui rassemblent les chercheurs dans le but ultime de guérir le cancer », a déclaré Craig Eisenberger, directeur de la plateforme d'entreprise et de la gestion des données à l'American Association for Cancer Research. « Boomi nous permet de créer des connexions transparentes en temps réel entre nos systèmes pour avoir une seule version commune de la vérité à l'échelle de notre organisation. Grâce à la plateforme Boomi, nous produirons et distribuerons des données plus précises, et les renseignements que nous obtiendrons permettront à nos intervenants de passer moins de temps à créer des rapports et plus de temps à faire progresser notre mission. »

« Aujourd'hui, plus que jamais, les organisations mondiales ont besoin de connectivité et d'automatisation intelligentes », a déclaré Chris Port, directeur d'exploitation chez Boomi. « Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une perte de revenus anticipée de 4 billions de dollars. Le grand remaniement et la nécessité de soutenir une main-d'oeuvre hybride et à distance en pleine croissance mettent à rude épreuve des ressources déjà maigres. Les silos empêchent toujours les entreprises de réaliser la valeur de leurs données », a ajouté Chirs Port. « Les entreprises de toutes tailles, de toutes les régions et de tous les secteurs d'activité, se tournent vers Boomi et notre vaste écosystème pour relever avec succès des défis comme ceux-ci, rapidement et facilement. »

Le réseau mondial de Boomi, qui compte plus de 800 partenaires, y compris Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake, ainsi que les trois principaux fournisseurs cloud (Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft), a contribué à alimenter la croissance rapide de la clientèle de l'entreprise, alors que la demande de connectivité et d'automatisation intelligentes continue de s'accélérer.

La plateforme d'intégration d'entreprise de Boomi, basée sur le cloud et low code, s'adapte pour prendre en charge les déploiements plus importants des clients. D'ailleurs, elle a récemment traité plus d'un billion de documents et 65 milliards d'intégrations. Ainsi, elle permet aux entreprises d'unifier rapidement et facilement leurs écosystèmes numériques. En connectant les données et les systèmes dans des environnements numériques hybrides, les entreprises peuvent briser les silos commerciaux, libérer la puissance des données et rationaliser les flux de travail pour mieux servir les clients, les employés et les partenaires.

En tant que pionnier de l'iPaaS basée sur le cloud, la plateforme Boomi AtomSphere est un pilier d'innovation dans les organisations, permettant d'économiser des milliers d'heures en développement fastidieux et d'accélérer le time to value tout en répondant aux impératifs de transformation numérique. Boomi se targue d'une communauté d'utilisateurs croissante de plus de 100 000 membres et d'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans l'espace iPaaS. Leader du Gartner® Magic Quadranttm des plateformes d'entreprise en tant que service (EiPaaS)2 pour la huitième année consécutive , l'entreprise a récemment reçu la Gold Globee® Award dans la catégorie des plateformes en tant que service (PaaS). Elle a par ailleurs remporté de nombreux prix pour récompenser sa qualité d'employeur, y compris une récente nomination comme l'un des meilleurs environnements de travail (Best Workplace) de Inc. Magazine's .

À propos de Boomi

Boomi connecte instantanément tout le monde à tout, n'importe où, grâce à sa plateforme intelligente, unifiée, ouverte et compatible avec le cloud computing. La plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi est reconnue par plus de 20 000 clients dans le monde pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût total de possession réduit. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, la vision de Boomi est de permettre aux clients et aux partenaires de découvrir, de gérer et d'orchestrer rapidement et facilement les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour obtenir des résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.boomi.com .

© 2022 Boomi, LP. Boomi, le logo « B », Boomiverse, et AtomSphere sont des marques déposées de Boomi, LP ou de ses filiales ou affiliés. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

