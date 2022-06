Arc XP nomme Josh Fosburg et Jennifer Leire à de nouveaux postes de direction





L'expansion de l'équipe de vente et les recrutements clés dans le domaine des produits et du marketing marquent un investissement encore plus important dans la stratégie centrée sur le client

WASHINGTON, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Arc XP, une plateforme d'expérience numérique (DXP) de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Josh Fosburg au poste de responsable des ventes mondiales et de la réussite des clients et de Jennifer Leire au poste de vice-présidente de la gestion des comptes et de la réussite des clients. Ces nouveaux rôles marquent les ambitions de croissance continue d'Arc XP et sa volonté de construire une organisation orientée sur le client.

« Permettre à nos clients de réussir sur Arc XP est au coeur de notre mission. L'arrivée de Josh et Jennifer, deux leaders reconnus, renforce cet engagement et complète l'investissement que nous avons fait ces dernières années dans le produit et l'ingénierie », a déclaré Miki King, président d'Arc XP. « Je suis extrêmement enthousiaste quant à l'expertise profonde de l'équipe d'Arc XP que nous avons réunie, ce qui consolide davantage notre mission de priorité au client tout en positionnant la plateforme pour une croissance continue. »

M. Fosburg, un expert en système de gestion de contenu (SGC) et en commerce électronique, supervisera une équipe répartie dans le monde entier et chargée de développer l'activité auprès des sociétés de médias et de divertissement et des entreprises dans les régions clés, notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Mme Leire, qui relève directement de M. Fosburg et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de produits, d'ingénierie et de marketing, dirigera une stratégie visant à permettre aux clients de réussir et de se développer grâce à l'utilisation du DXP d'Arc XP.

En outre, Arc XP a ajouté des responsables commerciaux qui se consacrent à la croissance de l'activité dans les secteurs et régions clés. Kip Bushnell et Shurman Riggins rejoignent le groupe en tant que directeurs des ventes. Ils se concentreront sur la croissance d'Arc XP en Amérique du Nord au sein des grandes entreprises, des médias et du divertissement. Jay M'Bei occupera le poste de directeur des ventes pour l'Europe et le Moyen-Orient. Basé en France, M. M'Bei a plus de deux décennies d'expérience dans la recherche d'entreprise, les SGC, la transformation numérique et la gestion de l'expérience numérique et le e-commerce.

Pour renforcer le talent d'Arc XP en matière de produits, Judy Siegel a été nommée directrice de la conception des produits, où elle dirigera la conception et la recherche sur les utilisateurs. Mme Siegel rendra compte au vice-président des produits et de l'ingénierie, Matt Monahan, et façonnera l'avenir des produits professionnels et grand public d'Arc XP, dans l'optique de créer des expériences utilisateur significatives et de haute qualité.

Arc XP a également ajouté Dorinne Hoss en tant que responsable de la génération de la demande, élargissant ainsi les capacités de marketing sous la direction de Jeana Garms, vice-présidente du marketing. Mme Hoss est une leader reconnue du marketing technologique B2B, avec plus de 15 ans d'expérience dans l'aide aux entreprises à forte croissance pour atteindre leurs objectifs de revenus.

