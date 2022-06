Le test Procleix Plasmodium de Grifols reçoit le marquage CE, une première pour un test de dépistage sanguin du paludisme





- Le test Procleix Plasmodium est un test de l'acide nucléique (TAN) qui détecte la présence du Plasmodium, un parasite protozoaire responsable du paludisme dans le monde entier et qui représente un risque important pour la sécurité du sang et sa disponibilité.

- Le dépistage des donneurs de sang à l'aide de ce test peut réduire le risque de paludisme transmis par transfusion et améliorer l'approvisionnement en sang en réduisant le nombre de donneurs rejetés et exclus en raison du risque de paludisme

- L'obtention du marquage CE par le test Procleix Plasmodium renforce le portefeuille Procleix de Grifols pour la sélection des donneurs de sang et constitue un autre exemple de l'engagement de la société en faveur de la sécurité des transfusions sanguines dans le monde

BARCELONE, Espagne, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Grifols (MCE : GRF, MCE : GRF.P, NASDAQ : GRFS), leader mondial dans la production de médicaments dérivés du plasma et dans la mise au point de solutions diagnostiques innovantes, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour son test Procleix Plasmodium, une première pour un système automatisé de test de l'acide nucléique (TAN) spécifiquement validé pour le dépistage du paludisme chez les donneurs de sang.

Le test Procleix Plasmodium, conçu pour le test de l'acide nucléique, vise à améliorer la sécurité transfusionnelle en détectant le Plasmodium, un parasite transmis par les moustiques à l'origine du paludisme, responsable de plus de 240 millions d'infections et 620 000 décès par an [1].

Ce test utilise un échantillon de sang total et détecte l'ARN ribosomique (ARNr), dont le nombre de copies par parasites se compte par milliers, ce qui permet une sensibilité équivalente dans les échantillons individuels et groupés. Actuellement, le risque de paludisme chez les donneurs de sang est généralement évalué à l'aide d'un questionnaire dans lequel les donneurs qui déclarent avoir voyagé ou avoir résidé dans des zones d'endémie palustre sont temporairement refusés. Les banques de sang et les centres de collecte pourraient décider que ses exclusions ne sont pas nécessaires si les donneurs étaient testés négatifs par le test Procleix Plasmodium.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'obtention du certificat du marquage CE pour un autre test Procleix. Cela démontre l'engagement permanent de Grifols en faveur de la sécurité des transfusions », a déclaré Antonio Martínez, President, Grifols Diagnostic Business Unit. « La certification du test Procleix Plasmodium renforce la capacité des banques de sang en Europe à fournir des transfusions sanguines plus sûres. »

Le test Procleix Plasmodium sera disponible sur tous les marchés acceptant le marquage CE après la fin de tout processus d'enregistrement et de notification supplémentaire.

À propos du test Procleix Plasmodium

Le test Procleix Plasmodium est un test de l'acide nucléique (TAN) qui utilise la capture de cible magnétique, l'amplification médiée par la transcription (TMA) et la chimiluminescence pour détecter la présence de séquences spécifiques d'ARN ribosomique de cinq espèces de parasites Plasmodium qui causent le paludisme chez les humains (P. falciparum, P. knowlesi, P. malariae, P. ovale, et P. vivax) dans les échantillons de sang total provenant de donneurs de sang.

La sensibilité et la spécificité élevées de la technologie Procleix permettent de détecter les agents pathogènes afin de réduire le risque de transfusion sanguine ou de composants sanguins infectés, même lorsque le donneur ne présente pas de symptômes et que les techniques de dépistage traditionnelles ne sont pas en mesure de détecter la présence de l'agent pathogène ou des anticorps dirigés contre lui. Le test fonctionne sur le système Procleix Panther, un outil automatisé basé sur le TAN de Grifols, largement adopté.

À propos du système Procleix Panther

Le système Procleix Panther automatise tous les aspects du dépistage sanguin basé sur le TAN sur une plateforme unique et intégrée, et est capable de fournir le plus haut débit de résultats par mètre carré. Il élimine le besoin de traitement par lots et allie la liberté de mouvement à une conception intuitive pour une utilisation facile. Pour plus d'informations, consultez www.diagnostic.grifols.com.

À propos de Grifols

Grifols est une société mondiale de soins de santé fondée à Barcelone en 1909, engagée à améliorer la santé et le bien-être des personnes dans le monde entier. Ses quatre divisions (Bioscience, Diagnostic, Hospital et Bio Supplies) développent, produisent et commercialisent des solutions et des services innovants vendus dans plus de 110 pays.

Pionnière dans l'industrie du plasma, Grifols exploite un réseau croissant de centres de don dans le monde entier. Elle transforme le plasma collecté en médicaments essentiels pour traiter des maladies chroniques, rares et, parfois, mortelles. En tant que chef de file reconnu en médecine transfusionnelle, Grifols offre également un portefeuille complet de solutions conçues pour améliorer la sécurité du don à la transfusion. De plus, la société fournit des outils, des informations et des services qui permettent aux hôpitaux, aux pharmacies et aux professionnels de la santé de fournir efficacement des soins médicaux spécialisés.

Grifols, qui compte plus de 23 000 employés dans 30 pays et régions, s'engage à appliquer un modèle d'affaires durable qui établit la norme en matière d'innovation continue, de qualité, de sécurité et de leadership éthique.

En 2021, l'impact économique de Grifols dans ses principaux pays d'opération était de 7,7 milliards d'euros. L'entreprise a également généré 141 500 emplois, y compris des emplois indirects et induits.

Les actions de classe A de la société sont cotées à la bourse d'Espagne où elles font partie de l'Ibex-35 (MCE : GRF). Les actions de classe B de Grifols sans droit de vote sont cotées au Mercado Continuo (MCE : GRF.P) et au NASDAQ aux États-Unis via des ADR (NASDAQ : GRFS).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.grifols.com

[1] Organisation mondiale de la santé. Fiche d'information sur le paludisme. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria(Consulté le 21 avril 2022.)

