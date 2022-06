LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE L'ALBERTA CONSTRUIRONT PLUS DE 90 LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES À SPIRIT RIVER





SPIRIT RIVER, AB, le 3 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada par suite de la pandémie, y compris à Spirit River.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta, dans le cadre de l'Entente bilatérale Canada-Alberta sur le logement, ont annoncé qu'ils verseront chacun 9,9 millions de dollars pour la construction de Spirit River Lodge. Le nouvel ensemble résidentiel remplacera l'ancien Pleasantview Lodge, ce qui augmentera sa capacité à 92 logements locatifs. Parmi ces logements, 40 seront des places en résidence et 52 seront des logements désignés avec services de soutien pour aider les personnes âgées à vieillir chez elles tandis que leurs besoins en matière de soins changent.

L'ensemble est financé dans le cadre d'un partenariat de 19,8 millions de dollars entre les gouvernements fédéral et provincial, ainsi qu'avec la Grande Spirit Foundation.

On estime que cet ensemble résidentiel permettra de créer 175 nouveaux emplois pendant la planification, la conception et la construction de l'établissement, ainsi que des emplois permanents une fois que ce dernier sera opérationnel.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à cet investissement, 92 personnes âgées de Spirit River auront bientôt de nouveaux logements sûrs et avec services de soutien qu'elles pourront fièrement considérer comme les leurs et où elles pourront vieillir confortablement et dans la dignité. Partout au pays, nous nous efforçons de trouver des solutions pour soutenir les personnes les plus vulnérables. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Pour atteindre l'objectif de notre gouvernement d'offrir un chez-soi à tout le monde au Canada, nous devons accorder la priorité aux personnes qui sont désavantagées, y compris les personnes âgées. L'investissement d'aujourd'hui est une action concrète qui permettra de bâtir un avenir plus durable pour les personnes âgées de Spirit River. Ces nouveaux logements, conçus pour les aînés autonomes, sont une excellente nouvelle pour cette collectivité. » - L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Je suis très heureuse que les personnes âgées de Spirit River aient bientôt accès à ces merveilleux logements abordables avec services de soutien et à des places en résidence dans la collectivité qui leur est chère. Cet ensemble est un exemple parfait de ce que nous cherchons à accomplir dans le cadre de notre stratégie sur le logement abordable sur 10 ans, Stronger Foundations. Des investissements stratégiques dans ce type de projets nous aident à répondre aux divers besoins actuels et futurs de la population de l'Alberta en matière de logement. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Le gouvernement de l'Alberta est déterminé à investir dans des projets stratégiques, comme celui à Spirit River, qui permettent aux personnes âgées d'avoir accès à des services là où elles vivent. Il est primordial d'accorder la priorité à des projets qui fournissent des soins à long terme et de grande qualité à ces membres importants de notre collectivité et leur permettent de vieillir chez eux. »

- Jason Copping, ministre de la Santé de l'Alberta

« Nous sommes très heureux de voir la construction de cet ensemble commencer. Au cours des dernières années, notre collectivité a été désignée comme ayant de grands besoins en matière de résidences pour personnes âgées qui combinent des logements avec services de soutien et des logements en résidences. Nous sommes très heureux que les besoins de nos personnes âgées aient été reconnus et nous avons hâte qu'elles puissent vieillir dans le confort de leur collectivité d'origine. » - Tammy Yaremko, mairesse de Spirit River

« Je suis certain de parler au nom de toutes nos collectivités lorsque je dis que nous sommes tous très enthousiastes à l'idée d'avoir ce nouvel établissement dans le quartier Central Peace. Il remplacera non seulement le Pleasant View Lodge, vieux de 60 ans, mais il offrira également un niveau supérieur de soins continus, y compris les soins aux personnes atteintes de démence, aux citoyens de Central Peace et des environs. Cet évènement novateur représente une augmentation grandement nécessaire du niveau de soins que nous offrons à nos personnes âgées en plus des services de santé déjà offerts. » - Alvin Huber, préfet, comté de Saddle Hills

« Un projet de cette envergure comporte de nombreux jalons qui permettent de mesurer les progrès accomplis dans l'atteinte de l'objectif ultime. Cet objectif : un complexe de soins permettant aux résidents de vieillir chez eux. Des logements neufs et améliorés et des services de soins de santé de niveau supérieur combinés sous un même toit permettent aux résidents de demeurer dans leur collectivité d'origine. Les membres d'un couple n'ont plus à vivre séparés l'un de l'autre. Les familles n'ont plus à partager leur temps pour se déplacer. Cette cérémonie de la première pelletée de terre soulignée au moyen de pelles dorées fait monter le niveau d'enthousiasme et d'impatience encore davantage. La Grande Spirit Foundation doit une fière chandelle à tous ceux et celles qui ont joué un rôle dans le cadre du processus qui nous a menés jusqu'ici. » - Judy Koktilo-Bekkerus, présidente, Grande Spirit Foundation

Faits en bref :

Le coût total de l'aménagement de l'ensemble résidentiel de Spirit River est estimé à 24,8 millions de dollars :

Alberta Social Housing Corporation (ASHC) - 9,9 millions de dollars



SCHL - 9,9 millions de dollars



Alberta Health - 4,2 millions de dollars



Municipalités G5 (terrains) - 833 000 $

L'Entente bilatérale Canada - Alberta sur le logement donnera lieu à un investissement de 678 millions de dollars pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires, et soutenir les priorités de l' Alberta en ce qui a trait à la réparation, à la construction et à l'abordabilité des logements.

donnera lieu à un investissement de 678 millions de dollars pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires, et soutenir les priorités de l' en ce qui a trait à la réparation, à la construction et à l'abordabilité des logements. L'Allocation pour le logement Canada - Alberta permettra également d'investir 444 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants en matière de logement d'environ 35 500 Albertains et Albertaines à faible revenu entre 2019- 2020 et 2027-2028.

permettra également d'investir 444 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants en matière de logement d'environ 35 500 Albertains et Albertaines à faible revenu entre 2019- 2027-2028. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de Canadiens et Canadiennes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l' Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour la population albertaine qui en a le plus besoin. Le ministère collabore avec les personnes âgées, leurs familles, les aidants naturels, la population albertaine ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives peut être consultée ici.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 12:44 et diffusé par :