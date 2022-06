Alpha Blue Ocean annonce un nouveau partenariat financier avec Bone Therapeutics à hauteur de 5M d'euros





Alpha Blue Ocean, le fonds d'investissement fondé par Pierre Vannineuse, annonce un accord de financement avec Bone Therapeutics, spécialiste dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie. Un partenariat à hauteur de 5M d'euros.

Dans la lignée de ces investissements et en adéquation avec son ADN résolument tourné vers l'avenir et la santé, Alpha Blue Ocean est fier de se tenir aux côtés de Bone Therapeutics dans la nouvelle étape de leur développement.

Ce financement permettra notamment à Bone Therapeutics de se concentrer sur la recherche et l'avancement du développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, la thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB.

"Nous suivons avec attention le développement des medtechs et des biotechs en Belgique, en témoigne nos accords récents et historiques avec Pharmasimple. Nous souhaitions étendre notre présence sur le territoire et en adéquation avec nos secteurs de prédilections. Ainsi, cet accord s'inscrit dans une suite logique de nos investissements précédents." ? Amine Nedjai, CEO Alpha Blue Ocean

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a exécuté plus de 1,5 milliards d'euros en engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

Pour toute information supplémentaire ou demande d'interview avec un dirigeant d'Alpha Blue Ocean, n'hésitez pas à contacter le service de presse : [email protected]

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 08:15 et diffusé par :