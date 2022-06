Lineage Logistics et Bay Grove annoncent l'acquisition de Turvo pour créer une chaîne d'approvisionnement plus intelligente et plus durable





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), la plus grande SCPI industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Turvo Inc., un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de collaboration et de visibilité. Les conditions financières des transactions n'ont pas été divulguées.

L'acquisition représente une extension du partenariat de longue date entre les entreprises (avec notamment un investissement précédent dans Turvo par Lineage Ventures) et leur vision commune de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement. Avec le soutien de Lineage, Turvo continuera de se concentrer sur ses clients, d'accélérer l'innovation dans son offre technologique et de s'étendre à de nouveaux marchés adjacents sous sa propre marque en tant que filiale à 100 % de Lineage.

« L'acquisition de Turvo par Lineage représente une extension naturelle de notre partenariat, qui nous a permis de lancer avec succès Lineage Linktm l'an dernier », a déclaré Adam Forste, co-président exécutif de Lineage et co-fondateur et associé directeur de Bay Grove, société fondatrice et gestionnaire de Lineage. « Nous croyons de tout coeur en la mission de Turvo d'accroître la visibilité et les synergies au sein de la chaîne d'approvisionnement, et nous y voyons une opportunité de création de valeur supplémentaire pour les clients de Lineage et de Turvo. Je me réjouis à la perspective de diriger le nouveau conseil d'administration de Turvo et de travailler avec les dirigeants pour faire avancer la feuille de route de l'entreprise et créer des chaînes d'approvisionnement plus intelligentes et plus durables. »

« C'est un jour formidable pour les employés, les clients et les partenaires de Turvo », a déclaré Scott Lang, président et chef de la direction de Turvo. « Avec le soutien de Lineage et de Bay Grove, Turvo va accélérer l'innovation en atteignant une portée et une échelle beaucoup plus importantes que jamais auparavant, faisant encore progresser la numérisation de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Nos clients bénéficieront d'investissements accrus dans notre vision et notre technologie. »

« L'acquisition intervient au milieu d'un pic de la demande en termes de transport et d'entreposage, et à un moment clé puisque la chaîne d'approvisionnement est confrontée à des défis sans précédent », a déclaré Sudarsan Thattai, directeur de l'information et directeur de la transformation de Lineage. « En joignant nos forces à celles de Turvo, nous avons une opportunité unique d'atténuer l'impact de ces défis pour les clients. Par exemple, les pénuries de chauffeurs et la congestion des ports peuvent être résolues en diminuant le nombre de camions ou de conteneurs nécessaires pour assurer la livraison du produit, de la ferme à la fourchette. La plateforme de Turvo associe les clients aux actifs que sont les camions, les trains ou les conteneurs, qui seraient autrement sous-utilisés. »

« L'approfondissement de notre relation avec Turvo montre à quel point nous sommes engagés dans l'innovation et va nous permettre de poursuivre notre objectif, qui est de transformer la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour éliminer le gaspillage et aider à nourrir le monde », a déclaré Greg Lehmkuhl, président et chef de la direction de Lineage. « Grâce à cet investissement, nous allons accélérer une technologie de pointe qui tire parti des synergies de la chaîne d'approvisionnement à grande échelle, en résolvant les problèmes de densité et d'utilisation du réseau, ainsi qu'en réduisant la complexité et le gaspillage au sein de la chaîne d'approvisionnement, et ce pour tous les participants, qu'il s'agisse des clients, des expéditeurs, des transporteurs, etc. »

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SCPI industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 20 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d'experts à la pointe de l'industrie et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage a été désignée comme l'une des Sociétés américaines les mieux gérées en 2022 (« 2022 U.S. Best Managed Company ») ; elle a également figuré en 3e position de la liste CNBC Disruptor 50 de 2022, ainsi qu'en 17e position de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, a été reconnue la société n°1 en sciences des données, a été classée 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (« The World's Most Innovative Companies ») de Fast Company, et a été incluse dans la liste « Change The World » du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Turvo

Turvo est la première plateforme collaborative multientreprise, spécialement conçue pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Turvo met en relation les individus et les organisations, en permettant aux affréteurs, aux fournisseurs logistiques et aux transporteurs d'unir leurs chaînes d'approvisionnement, d'offrir des expériences client exceptionnelles, de collaborer en temps réel et d'accélérer la croissance. La technologie unifie tous les systèmes, aussi bien internes qu'externes, en fournissant une solution de bout en bout, apte à exécuter toutes les opérations et analyses, tout en éliminant les tâches manuelles redondantes et en automatisant les processus opérationnels. Turvo compte parmi ses clients certains des plus importants fournisseurs de services logistiques, affréteurs et transitaires mondiaux du classement Fortune 500. Turvo est basée dans la région de la baie de San Francisco, et possède des bureaux à Dallas au Texas, ainsi qu'à Hyderabad en Inde. (www.turvo.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

