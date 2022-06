HEINEKEN® s'attaque au déséquilibre croissant entre vie professionnelle et vie privée avec une nouvelle campagne mondiale





Une nouvelle technologie encourage les travailleurs à fermer leurs applications à la fin de la journée de travail pour passer du temps avec leurs amis

WHITE PLAINS, N.Y., 1er juin 2022 /PRNewswire/ - Il est indéniable que le rapport au travail a radicalement changé. Entre l'adoption des nouvelles technologies, la pression sociétale d'être constamment 'online' et sans oublier la crise sanitaire, le temps de travail a considérablement augmenté. En effet, selon NordVPN Teams la journée de travail a augmenté en moyenne de 2,5 heures. Lorsqu'on les additionne, toutes ces heures supplémentaires ont un impact négatif sur le bien-être général des employés, car elles se traduisent par moins de temps passé avec les amis et la famille ou à pratiquer des loisirs personnels.

HEINEKEN® s'attaque à ce déséquilibre croissant entre le travail et la vie privée avec le Closer, un décapsuleur de haute technologie qui ferme immédiatement toutes les applications professionnelles lorsque vous l'utilisez. Présenté dans un film de campagne comme la solution aux exigences croissantes de notre culture du travail, l'ouvre-bouteille The Closer est un symbole satirique du pouvoir qu'a chaque travailleur de se déconnecter à la fin de la journée.

« En tant que marque, nous avons toujours été synonymes de moments de convivialité,» a déclaré Bram Westenbrink, directeur mondial de la marque Heineken® chez HEINEKEN. «Les anciennes frontières entre travail et temps personnel s'étant rapidement détériorées suite à la crise sanitaire, nous voulons engager la conversation sur l' augmentation du temps de travail et encourager les travailleurs du monde entier à redéfinir leurs priorités. »

L'ouvre-bouteille Closer sera annoncé lors d'un événement de lancement exclusif rappelant les annonces technologiques emblématiques. Dans son discours d'ouverture, Billy Eichner dévoilera le seul gadget capable de résoudre un problème fondamental causé par les autres outils digitaux. En insistant particulièrement sur la nécessité d'une telle merveille de haute technologie, Eichner nous rappellera à tous que tout le monde a déjà tout ce dont il a besoin pour se déconnecter.

Les employés américains pourront participer pour avoir une chance de gagner un décapsuleur Closer le 8 juin 2022 sur www.heineken.com/closer. Mais les fans devront faire vite, car la promotion ne sera ouverte que de 10 h à 23 h 59 (heure de New York ). D'autres appareils seront disponibles sur des marchés supplémentaires dans les mois à venir.

Une fois que tous les décapsuleurs Closer auront été attribués, HEINEKEN® encouragera les employés Américains à bloquer leur emploi du temps en fin de journée avec un Calendar Closer pour empêcher leurs collègues de programmer des réunions après les heures de travail. Les employés qui seront les premiers à utiliser le Calendrier Closer à l'adresse www.heineken.com/closer seront récompensés avec de l'argent pour se procurer des Heineken® et profiter d'un moment convivial avec leurs amis.

«Alors que les gens continuent à avoir l'impression qu'ils doivent travailler tout le temps, ils oublient qu' il est encore possible de déconnecter,» a déclaré Bruno Bertelli, responsable mondial de la création de Publicis Worldwide, l'agence principale qui a créé la campagne. «C'est pourquoi nous avons créé le décapsuleur Closer. Il ne s'agit pas seulement de technologie; c'est une provocation sociale pour faire réaliser aux gens que la pression pour travailler tout le temps devient un peu ridicule et que nous avons tous le pouvoir de nous déconnecter et de sortir à nouveau avec nos amis.»

En tant qu'entreprise comptant plus de 80 000 employés dans le monde, HEINEKEN® n'a pas été épargnée par les exigences accrues imposées à sa vaste main-d'oeuvre. Un programme de bien-être des employés a été mis en place en 2021 pour identifier les causes du déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le monde, avec une équipe dédiée chargée d'identifier et de partager les meilleures pratiques pour y remédier. Cette année et pour celles à venir, l'équipe prévoit d'organiser plus de 1 000 ateliers dans plus de 80 pays afin de trouver de nouvelles façons de travailler pour mieux encourager le bien-être professionnel, émotionnel, social et physique de tous les employés. Cette campagne a été créée pour engager la conversation et, pour HEINEKEN®, cela commence par la responsabilisation de ses propres employés.

«Si le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée est un problème ressenti dans le monde entier, il ne peut être résolu par un seul changement de politique ,» a déclaré Yolanda Talamo, responsable mondiale des ressources humaines chez HEINEKEN. «Cet ouvre-bouteille high-tech est un symbole qui agit comme un catalyseur du changement, mais il nous reste du travail. Nous demandons à tous nos employés de nous aider à identifier des solutions pratiques qui tiennent compte des nuances culturelles de chacun des pays dans lesquels nous opérons, afin que chacun puisse bénéficier d'un meilleur équilibre entre son travail et son temps personnel.»

C'est la première campagne de HEINEKEN® qui lance For a Fresher World (Pour un monde plus frais en français), une nouvelle expression créative qui vise à rafraîchir le monde en montrant que la vie a meilleur goût avec un esprit ouvert. Avec cette nouvelle approche, les campagnes s'efforceront de remettre en question les évidences, de reconsidérer les stéréotypes et de s'opposer aux clichés éculés. Avec ce premier effort, HEINEKEN® incite les gens à travers le monde, à cesser de se surmener et à ouvrir leur esprit à ce qui peut se passer une fois le travail terminé.

Pour en savoir plus sur la campagne mondiale de l'ouvre-bouteille Closer, visitez le site www.heineken.com/closer.

À propos de HEINEKEN

HEINEKEN est le brasseur le plus connu au monde. Il s'agit du principal développeur et distributeur de marques de bière et de cidre haut de gamme. Avec la marque Heineken® en tête, le groupe possède un portefeuille de plus de 300 bières et cidres internationaux, régionaux, locaux et de spécialité. Nous sommes engagés dans l'innovation, l'investissement à long terme dans les marques, l'exécution disciplinée des ventes et la gestion ciblée des coûts. Grâce à l'initiative « Brewing a Better World (Brasser un monde meilleur en français) le développement durable fait partie intégrante de nos activités.

HEINEKEN a une empreinte géographique bien équilibrée avec des positions de leader sur les marchés développés et en développement. Nous employons plus de 85 000 personnes et exploitons des brasseries, des malteries, des cidreries et d'autres installations de production dans plus de 70 pays. Les actions de Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. sont négociées sur Euronext à Amsterdam. Les cours des actions ordinaires sont accessibles sur Bloomberg sous les symboles HEIA NA et HEIO NA et sur Reuters sous HEIN.AS et HEIO.AS. HEINEKEN a deux programmes d'American Depositary Receipt (ADR) sponsorisés de niveau 1 : Heineken N.V. (OTCQX : HEINY) et Heineken Holding N.V. (OTCQX : HKHHY).

Les informations les plus récentes concernant HEINEKEN sont disponibles sur le site web de l'entreprise : www.theHEINEKENcompany.com. Suivez-nous sur Twitter : @HEINEKENCorp.

Voir la liste des crédits du film de campagne ? Ici

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1827637/Heineken_Closer_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1827639/Heineken_Closer_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1827640/Heineken_Closer_3.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1827644/Heineken_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 05:00 et diffusé par :