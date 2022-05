Le Monastère des Augustines bonifiera son offre grâce à l'appui du gouvernement du Canada





L'OBNL de Québec obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC.

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi le député de Québec et ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ au Monastère des Augustines pour moderniser ses installations. L'organisme pourra ainsi bonifier son offre de service afin d'offrir aux touristes en quête de bien-être une oasis de paix.

Cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, permettra au Monastère d'aménager un espace confort, constitué d'une aire commune de détente propice aux échanges, à la relaxation, à la réflexion, à la lecture et à l'écriture. En périphérie, une boutique souvenir et un comptoir alimentaire avec des menus santé et des ateliers sur le bien-être seront également intégrés.

Situé dans le quartier historique du Vieux-Québec, le Monastère des Augustines propose des séjours de ressourcement comprenant un volet hébergement d'expérience, un musée, des activités en santé globale et en culture, des soins, une boutique ainsi que ce nouvel espace de détente et d'alimentation consciente, Le Vivoir.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

« Grâce au financement accordé par DEC, le Monastère des Augustines, ce havre de paix en plein coeur de la ville, attirera maintenant encore plus de visiteurs en quête de bien-être. Son offre bonifiée contribuera au renforcement du circuit touristique de Québec et de son quartier historique, qui ont été durement touchés au cours des deux dernières années. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« La concrétisation du Vivoir permettra d'augmenter l'attractivité d'une clientèle intéressée par le voyage de ressourcement et de mieux-être, un marché en pleine expansion depuis quelques années. Six ans après l'ouverture du Monastère des Augustines, le projet du Vivoir était devenu essentiel dans la poursuite du développement des affaires du Monastère et c'est grâce à l'appui du gouvernement du Canada que cet espace de détente et d'alimentation consciente a pu voir le jour. »

Diane Lavallée, présidente du conseil d'administration du Monastère des Augustines

« Le soutien annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement renouvelé envers les entreprises et les organismes. L'appui de notre gouvernement accordé au Monastère des Augustines constitue une excellente nouvelle pour la région de Québec et son attractivité! Grâce à ces investissements dans les expériences touristiques, nous sommes prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

