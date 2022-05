FEELM remporte 4 Red Dot Awards de conception produit 2022 pour ses produits d'atomisation innovants





FEELM, la marque phare de technologie d'atomisation appartenant à SMOORE, a annoncé aujourd'hui avoir reçu des Red Dot Awards de conception produit 2022 pour 4 produits d'atomisation novateurs, y compris FEELM Air, la plus fine solution de pod vape à bobine en céramique au monde, la cigarette électronique jetable sans nicotine écologique et la cigarette électronique hygiénique avec embout anti-poussière. Grâce à des idées créatives de produits et à une conception avant-gardiste, ces produits d'atomisation primés illustrent les capacités d'innovation produit de FEELM, à la pointe de l'industrie.

Prenons l'exemple de FEELM Air. Cette solution, bien connue comme étant la solution de pod à bobine en céramique la plus mince au monde, est la toute dernière solution de FEELM. Ne dépassant pas 7,8 mm, l'épaisseur de FEELM Air est de 25% inférieure à celle du pod de génération précédente. La solution est d'aspect plus élégant et plus sophistiqué, tout en offrant un volume d'e-liquide et une capacité des batteries identiques. Outre son boîtier ultra-mince, FEELM a également développé un embout plat: le produit apporte par conséquent un confort supplémentaire en bouche.

FEELM Air est fabriqué selon la technologie intégrée de forgeage à froid, largement utilisée dans l'ingénierie automobile, pour créer un produit de forme homogène, de haute précision et à résistance élevée. Doté d'un boîtier ultra-mince et d'une surface courbe et lisse, ce design ergonomique offre aux vapoteurs une prise en main aisée.

En termes d'expérience, la lumière à pulsations permet une interaction joyeuse entre l'utilisateur et l'appareil. La lumière s'allume et s'éteint en fonction des bouffées. Pendant ce temps, le plus petit moteur linéaire de l'industrie offre un mode "Onde de choc" unique apportant aux utilisateurs de délicates vibrations et une expérience de vapotage interactive, leur permettant ainsi de ressentir la résonnance de chaque bouffée.

FEELM Air, qui a fait son début lors de l'événement de lancement FEELM New Technology de Londres en janvier 2022, jouit de 7 avancées majeures en termes d'expérience de vapotage, y compris la réduction des méfaits, la reproduction des saveurs et la performance d'étanchéité. "FEELM Air sera bientôt lancé sur les marchés étrangers", affirme Frank Han, président de FEELM et vice-président de SMOORE lors de la conférence des résultats financiers 2021 de la société. Adoptant une stratégie de différenciation, FEELM a développé cette solution de pod de vapotage ultra-mince pour se distinguer de ses concurrents et séduire les consommateurs grâce à son design minimaliste.

En outre, FEELM démontre également sa conscience environnementale avec sa cigarette électronique jetable écologique sans nicotine. A l'inverse des cigarettes électroniques jetables traditionnelles en plastique, la structure externe de ce produit se compose de papier et d'une feuille d'aluminium recyclables et réutilisables. Elle ressemble à un sachet en aluminium et sert de sac d'emballage, réduisant ainsi la consommation de matériaux d'emballage. Pour ce design produit, les concepteurs de FEELM ont trouvé l'inspiration dans l'utilisation quotidienne des sachets en aluminium. Son emballage spécial et son format compact offrent une prise souple et confortable, et en facilitent le détachage et l'utilisation. Produit de vapotage écologique, il ne contient pas de nicotine et contribue à donner une haleine fraîche.

L'autre produit d'atomisation primé de FEELM est la cigarette électronique hygiénique qui comporte un embout en torsade empêchant la poussière d'y pénétrer. Davantage préoccupés par l'hygiène personnelle depuis la pandémie de COVID-19, les utilisateurs peuvent dissimuler l'embout dans le dispositif afin d'éviter tout contact avec une surface souillée. Le concept du produit provient du rouge à lèvres et lui confère une utilisation intuitive. Cigarette électronique jetable pionnière, ce produit jette les bases de futures gammes de produits FEELM soucieux de l'hygiène.

"L'été prochain, FEELM lancera une gamme de cigarettes électroniques jetables innovantes, dotées d'un design hygiénique grâce à un embout anti-poussière, qui fournira aux utilisateurs une expérience de vapotage plus saine", déclare Totom Lu, directeur de la FEELM Design Team. "Dans un avenir proche, nous envisageons également de lancer des cigarettes électroniques jetables écologiques, fabriquées à base de matériaux verts, dans le but de réduire l'impact sur l'environnement et les émissions de carbone des produits FEELM."

Catégorie émergente de produits de vapotage, la vapoteuse jetable connaît une popularité grandissante depuis 2020. En mars 2022, la taille du marché mondial des vapoteuses jetables a atteint 2 287 milliards USD.

En février 2020, la FDA américaine a interdit les cigarettes électroniques aux saveurs autres que celles du tabac et du menthol, dans le but de lutter contre l'épidémie de vapotage chez les jeunes. Cependant, l'interdiction de certaines saveurs ne s'applique pas aux vapoteuses jetables. Ce type de faille conduit à la prolifération des vapoteuses jetables offrant tout une variété de saveurs sucrées et fruitées.

La popularité des vapoteuses jetables attire l'attention non seulement sur le vapotage des jeunes mais également sur l'impact environnemental des vapoteuses jetables. La majorité d'entre elles, y compris Puff Bar, sont fabriquées en plastique et contiennent des batteries au lithium, un matériau difficile à recycler.

Engagée en faveur de designs produits durables, la FEELM Design Team se penche sur le remplacement du plastique traditionnel par des matériaux biodégradables, tels le papier et la bagasse. Elle explore également l'application de matériaux hautement réutilisables, notamment l'aluminium, dans les cigarettes électroniques. Elle tente en outre de fabriquer des batteries faciles à démonter, encourageant ainsi le recyclage des vapoteuses jetables.

"FEELM est consciente que la majorité des vapoteuses jetables actuelles présentent une forte similarité en termes de conception et d'aspect, et séduisent les consommateurs avec leur gamme diversifiée de saveurs" selon Totom Lu. "Les deux produits primés illustrent la feuille de route de développement de FEELM pour les vapoteuses jetables. La société concevra des produits plus écologiques et pionniers, et a déjà développé une vapoteuse sans nicotine pour répondre aux exigences croissantes en matière de réduction des méfaits."

Moteur de l'innovation produit chez FEELM, l'équipe chargée de la conception - la FEELM Design Team - intègre l'esthétique du design à des technologies électroniques d'atomisation de pointe, pour offrir aux clients et aux consommateurs une expérience produit supérieure. Fondée en 2018, cette équipe se compose de concepteurs de talent possédant une expérience approfondie de la conception des produits dans divers secteurs, tels les arts numériques, l'électronique grand public et la maison intelligente. Forte d'un bagage multiculturel et d'une expérience dans l'ensemble de l'industrie, la FEELM Design Team s'engage à explorer, identifier et répondre de façon préventive aux besoins des consommateurs.

Avec le temps, les produits de FEELM adopteront des algorithmes plus avancés permettant d'offrir un contrôle intelligent du chauffage et de la température, afin de combiner différents e-liquides pour mieux reproduire chaque saveur et en améliorer encore la performance en matière de réduction des méfaits.

