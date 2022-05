RMS élargit la couverture mondiale de sa vision en matière de risques





RMS®, une société de Moody's Analytics et leader mondial de la modélisation et des solutions liées aux risques, annonce qu'elle va lancer de nouvelles visions mondiales sur les risques sévères et chroniques et de leur impact sur le changement climatique. RMS propose déjà une gamme de modèles régionaux liés aux risques et aux changements climatiques, prenant en charge des produits de modélisation détaillée pour les pertes physiques sévères, des données produits couvrant les cotations de dangers et de risque et les coûts des pertes pour des emplacements spécifiques, ceci sur plusieurs horizons temporels. Les modèles de changement climatique et les données produits de RMS ont reçu un bon accueil sur le marché et permettent aux utilisateurs de tester les stratégies de gestion de portefeuille, d'atténuation des risques et d'adaptation.

Les nouvelles visions mondiales annoncées élargissent considérablement la couverture de RMS en matière de risques et d'impact du changement climatique et permettent de fournir des visions mondiales entièrement corrélées en matière de risques, et de comprendre la fréquence et la gravité des événements, ainsi que l'analyse des perspectives climatiques actuelles et futures. Grâce à ces nouvelles visions mondiales, RMS fournit non seulement une vision des risques pour les risques graves spécifiques à un danger en particulier, mais aussi pour les risques chroniques tels que la sécheresse, le stress thermique, le stress hydrique et l'élévation du niveau de la mer.

Cette couverture mondiale des risques améliorera les applications de RMS sur Intelligent Risk Platformtm, les applications Risk Modelertm, ExposureIQtm, TreatyIQtm, SiteIQtm et UnderwriteIQtm en offrant des enseignements au niveau mondial à l'avenir.

Michael Steel, directeur général de RMS, a déclaré : « Nous continuons à constater une demande croissante d'informations sur les risques liés aux risques sévères et chroniques et au changement climatique, de la part des investisseurs et des entreprises dans de nombreux secteurs comme la banque, l'immobilier commercial et l'assurance. Les effets de ces risques vont se déployer sur de nombreuses années et auront de nombreuses implications directes et indirectes dans le secteur et au sein de la société. Nous sommes fermement convaincus que les stratégies et les décisions à long terme ne peuvent que tirer profit d'informations détaillées et analytiques sur les impacts des dangers et des risques provoqués par les climats actuels et futurs ».

FIN

À propos de RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS), une société Moody's Analytics, façonne la vision mondiale du risque pour les assureurs, les réassureurs, les organisations de services financiers et le secteur public. Nous permettons aux organisations d'évaluer et de gérer les risques mondiaux dûs aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, dont les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, le changement climatique, les cyberattaques et les pandémies. Les modélisations de RMS sous-tendent le secteur de l'assurance multirisques, dont la valeur s'élève à près de 2 000 milliards de dollars, et de nombreux assureurs, réassureurs et courtiers partout dans le monde font confiance à la science de la modélisation de RMS.

RMS a aidé à lancer le secteur des risques liés aux catastrophes et continue d'être à la pointe de l'innovation en associant de manière unique la science, la technologie et plus de 300 modèles de risques de catastrophes. Les dirigeants dans de multiples secteurs peuvent faire face aux risques de demain avec la RMS Intelligent Risk Platformtm, le seul Cloud ouvert avec des applications collaboratives et des analyses unifiées en mesure de favoriser l'excellence en matière de gestion des risques dans toutes les organisations et industries.

Pour mieux accompagner la transition du secteur vers une gestion moderne des risques, RMS a développé la Risk Data Open Standard (RDOS), une norme moderne et ouverte de schéma de données conçue pour être un actif extensible et flexible dans les systèmes de modélisation et d'analyse.

RMS est un partenaire de solutions de confiance permettant une gestion efficace des risques pour une meilleure prise de décisions d'affaires en matière d'identification, de sélection et d'atténuation des risques, de souscription et de gestion de portefeuille.

© 2022 Risk Management Solutions, Inc. RMS, le logo RMS et RMS Risk Intelligence sont des marques commerciales de Risk Management Solutions, Inc.

Rendez-vous sur RMS.com pour en savoir plus

RMS est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO) qui opère dans le cadre du segment d'activité Moody's Analytics. Moody's Analytics est opérationnellement et juridiquement séparée de l'agence de notation de crédit Moody's Investors Service.

