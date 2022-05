La Chambre félicite les 17 nouveaux récipiendaires de l'Ordre de Montréal





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite les 17 nouveaux récipiendaires de l'insigne de l'Ordre de Montréal, dont la nomination a été entérinée hier par le comité exécutif de la Ville. Plusieurs d'entre eux ont collaboré avec la Chambre au fil des ans. La Chambre félicite particulièrement les entrepreneurs du milieu des affaires, MM. Aurèle Cardinal et Barry F. Lorenzetti.

« La réputation et le prestige de Montréal reposent sur le talent et l'engagement de personnes exceptionnelles, issues de toutes les sphères de la société. À ce titre, nous tenons à féliciter les récipiendaires de cette nouvelle cohorte de l'Ordre de Montréal. Dans leurs domaines respectifs, ils et elles se sont démarqués par leur implication et leurs réussites. La Chambre souligne particulièrement les représentants du milieu des affaires figurant parmi les récipiendaires. La communauté est reconnaissante de leur contribution au rayonnement, à la prospérité et au positionnement privilégié de notre métropole à l'international », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

