Le premier ministre visite Kyiv, en Ukraine

KYIV, Ukraine, le 8 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada envoie un message catégorique au monde entier en montrant qu'il se tient toujours aux côtés de l'Ukraine et de son peuple.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu aujourd'hui à Kyiv, en Ukraine, où il a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy. La vice-première ministre, Chrystia Freeland, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, accompagnaient le premier ministre.

Plus tôt aujourd'hui, le premier ministre, la vice-première ministre et la ministre des Affaires étrangères ont participé à une cérémonie de lever du drapeau pour marquer la réouverture de l'ambassade du Canada en Ukraine. L'ambassadrice Larisa Galadza, entourée d'une équipe de collaborateurs, reprendra les activités diplomatiques à Kyiv, en Ukraine, alors que notre pays y rétablit graduellement sa présence et ses services diplomatiques dans leur intégralité. Jusqu'à nouvel ordre, les services consulaires et d'immigration continueront d'être assurés en Pologne et dans de nombreuses autres villes européennes de la région.

Le premier ministre Trudeau s'est également rendu à Irpin, où il a pu témoigner personnellement de la brutalité meurtrière de la guerre menée par la Vladimir Poutine. Les forces russes ont terrorisé et tué des civils et aussi détruit des maisons et des quartiers. Le Canada mène des efforts pour tenir les forces russes responsables de crimes de guerre et des violations flagrantes des droits de la personne. En même temps, le premier ministre a pu ressentir la détermination et la résilience des Ukrainiens, qui, malgré les attaques de la Russie, réussissent à conserver Kyiv avec force et fierté.

Lors d'une réunion bilatérale, le premier ministre et le président Zelenskyy ont discuté des liens de longue date qui unissent leurs deux pays, de la situation en Ukraine et de la nécessité d'une aide internationale supplémentaire, notamment sur les plans humanitaire, financier et militaire. Les deux dirigeants ont également discuté des mesures adoptées à l'échelle mondiale pour imposer des sanctions sévères et durables à la Russie en réaction à l'invasion de l'Ukraine par le président Poutine. Le premier ministre Trudeau a réitéré le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine et son engagement soutenu à l'aider de toutes les manières possibles.

Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé des mesures et des investissements supplémentaires pour poursuivre son soutien à l'Ukraine, notamment :

l'apport d'une aide militaire supplémentaire de 50 millions de dollars, qui s'ajoute aux contributions récentes en matière de pièces d'artillerie, de munitions et de véhicules blindés légers de conception civile, et qui prend la forme de :

18 caméras pour drones, y compris l'assistance technique et les réparations



15 millions de dollars en images satellitaires à haute résolution



jusqu'à 1 million de dollars en armes légères et munitions connexes



des munitions supplémentaires pour les obusiers M777;

l'affectation de 25 millions de dollars, provenant de la contribution de 100 millions de dollars du Canada pour l'aide humanitaire dans la région, au Programme alimentaire mondial afin d'assurer la sécurité alimentaire en Ukraine ;

; une contribution de 10 millions de dollars pour soutenir les activités liées aux droits de la personne, à la société civile et au déminage en Ukraine , répartis comme suit :

, répartis comme suit : 1,5 million de dollars au Fonds pour la paix et l'aide humanitaire d'ONU Femmes;



2,5 millions de dollars au HCR pour la surveillance, la documentation et l'évaluation des violations des droits de la personne;



775? 000 dollars à l'organisme Front Line Defenders pour soutenir les activistes et les organisations de défense des droits de la personne;

à l'organisme Front Line Defenders pour soutenir les activistes et les organisations de défense des droits de la personne;

Jusqu'à 2 millions de dollars au German Marshal Fund des États-Unis pour soutenir les acteurs de la société civile en danger;



Jusqu'à 1,15 million de dollars en soutien numérique d'urgence pour la société civile en Ukraine ;

;

2 millions de dollars à HALO Trust pour des interventions d'urgence liées à la lutte contre les mines.

Le premier ministre a également annoncé son intention de lever temporairement les tarifs douaniers sur les importations ukrainiennes pour une période d'un an, et fait savoir que le Canada imposera de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. Ces nouvelles mesures, qui s'ajoutent à celles annoncées le 27 avril 2022, consistent à :

imposer des sanctions visant 21 individus russes supplémentaires, dont des oligarques et des proches du régime russe;

sanctionner 19 individus dans le secteur de la défense russe et cinq entités pour avoir fourni un soutien indirect ou direct à l'armée russe.

Les sommes et les mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent à celles que le Canada a déjà consenties cette année. Depuis février 2022, le Canada a alloué 245 millions de dollars en aide humanitaire et plus de 131 millions de dollars en équipement militaire défensif. En outre, dans son Budget 2022, le Canada prévoit de consentir 1 milliard de dollars sous forme de prêts par l'intermédiaire du compte administré par le FMI pour l'Ukraine. Cette somme s'ajoute aux 620 millions de dollars de prêts bilatéraux déjà consentis à l'Ukraine, dont 500 millions ont déjà été versés. Le Budget 2022 prévoit également une aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars. Les sanctions annoncées aujourd'hui viennent renforcer celles qui ont déjà été imposées à plus de 1?000 individus et entités de la Russie, de l'Ukraine et du Bélarus depuis le 24 février 2022.

Au cours de sa visite, le premier ministre Trudeau et le président Zelenskyy ont participé à une réunion des dirigeants du G7. Conjointement avec les dirigeants du G7, le premier ministre et le président ont commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En outre, les dirigeants ont condamné la guerre non provoquée, injustifiable et illégale du président Poutine, ainsi que les attaques atroces de la Russie contre des civils et des infrastructures civiles. Le G7 a réitéré son ferme soutien militaire, financier et diplomatique à l'Ukraine et s'est engagé à éliminer progressivement la dépendance à l'égard de l'énergie russe, à imposer des sanctions supplémentaires, à combattre la propagande russe et à trouver des solutions aux enjeux internationaux découlant de la guerre du président Poutine, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire mondiale.

Le Canada continuera de soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien qui luttent contre l'autoritarisme et qui défendent leurs libertés, leur démocratie et leur mode de vie.

« Alors que la Russie poursuit sa guerre illicite et injustifiable contre l'Ukraine, le Canada continuera de soutenir l'Ukraine et son peuple. Je tiens à remercier le président Zelenskyy d'avoir accepté d'accueillir cette visite, mais, surtout, de faire preuve de tant de leadership. Avec le peuple ukrainien, le président Zelenskyy défend les valeurs fondamentales des démocraties. Son courage et le courage du peuple ukrainien sont une source d'inspiration, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ukraine obtienne le soutien dont elle a besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada et ses alliés condamnent d'une seule voix Vladimir Poutine et sa guerre d'agression, et soutiennent ensemble le remarquable peuple ukrainien qui résiste si courageusement à ses assauts. Nous savons que dans leur combat pour leur pays, les Ukrainiens défendent en réalité la démocratie et le droit international, et nous sommes à leurs côtés. La visite d'aujourd'hui est une occasion clé pour le Canada de mettre davantage en évidence son soutien indéfectible. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Lorsque le régime russe a envahi l'Ukraine, il a dangereusement sous-estimé la réaction des alliés et notre engagement envers le peuple ukrainien, qui continue de se battre avec courage pour son pays. Le Canada sera toujours un ami de l'Ukraine, et notre présence à Kyiv témoigne de notre soutien indéfectible. Qu'il s'agisse de soutenir le mappage de zones minées ou de veiller à ce que les forces russes soient tenues responsables de leurs crimes, le Canada joue son rôle pour soutenir l'Ukraine. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Depuis le début de 2022, le Canada a consenti 245 millions de dollars en aide humanitaire en réponse à la détérioration de la crise humanitaire en Ukraine et dans les pays voisins. De ce montant, 145 millions de dollars ont été alloués à des organisations des Nations Unies, au Mouvement de la Croix-Rouge et à des organisations non gouvernementales.

et dans les pays voisins. De ce montant, 145 millions de dollars ont été alloués à des organisations des Nations Unies, au Mouvement de la Croix-Rouge et à des organisations non gouvernementales. Le Canada a également fourni plus de 345?000 articles de secours essentiels tels que des couvertures, des matelas, etc. provenant de la Réserve stratégique nationale d'urgence du Canada pour aider à répondre aux besoins humanitaires en Ukraine et dans la région. Ces articles ont été expressément demandés par nos partenaires et sont en voie d'être expédiés vers l' Ukraine et les pays voisins.

a également fourni plus de 345?000 articles de secours essentiels tels que des couvertures, des matelas, etc. provenant de la Réserve stratégique nationale d'urgence du Canada pour aider à répondre aux besoins humanitaires en et dans la région. Ces articles ont été expressément demandés par nos partenaires et sont en voie d'être expédiés vers l' et les pays voisins. Le Canada a déployé en Ukraine , en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, 31?000 articles de secours provenant des stocks existants, notamment des bâches, des ustensiles de cuisine, des trousses d'hygiène et des couvertures.

a déployé en , en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, 31?000 articles de secours provenant des stocks existants, notamment des bâches, des ustensiles de cuisine, des trousses d'hygiène et des couvertures. Le 9 avril 2022, le premier ministre Trudeau a organisé, conjointement avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , l'événement de collecte de fonds Agir pour l' Ukraine , qui a permis de recueillir 12,4 milliards de dollars pour venir en aide aux personnes qui fuient l'invasion russe, en Ukraine et à l'étranger.

, l'événement de collecte de fonds Agir pour l' , qui a permis de recueillir 12,4 milliards de dollars pour venir en aide aux personnes qui fuient l'invasion russe, en et à l'étranger. Dans son budget 2022, le Canada a également alloué 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l' Ukraine pour l'exercice 2022-2023.

pour l'exercice 2022-2023. Depuis 2015, le Canada a consacré environ 154 millions de dollars à la fourniture de matériel militaire défensif à l' Ukraine , dont plus de 131 millions de dollars depuis février 2022.

, dont plus de 131 millions de dollars depuis février 2022. Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1?400 individus et entités. Bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec des alliés et des partenaires. Les dernières sanctions du Canada imposent des gels des avoirs et des interdictions aux personnes et entités répertoriées.

Depuis l'invasion de l' Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1?000 individus et entités de la Russie, de l' Ukraine et du Bélarus.

par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1?000 individus et entités de la Russie, de l' et du Bélarus. En mars 2022, le Canada a déféré la situation en Ukraine à la Cour pénale internationale (CPI), de concert avec d'autres États membres de la CPI, à la lumière des nombreuses allégations de crimes internationaux graves commis par les forces russes en Ukraine , notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

