flatexDEGIRO anticipe une performance record en 2024 avec un bond des revenus et des bénéfices

Hausse de 25 % des revenus à 123 millions EUR (T1 2023 : 98 millions EUR)

flatexDEGIRO bénéficie à la fois d'une hausse des produits d'intérêts et d'une augmentation significative des recettes de commissions par transaction

Hausse de 177 % du BAIIA à 54 millions EUR (T1 2023 : 19 millions EUR)

Hausse de 340 % du résultat net consolidé à 30 millions EUR (T1 2023 : 7 millions EUR)

121 000 nouveaux comptes clients au T1 2024 pour dépasser les 2,8 millions (mars 2023 : 2,5 millions)

Entrées nettes de trésorerie de 1,8 milliard EUR au T1 2024

Les revenus et le résultat net consolidé en 2024 devraient se situer à l'extrémité supérieure de la fourchette prévisionnelle (croissance des revenus de 5 à 15 % et hausse du résultat net consolidé de 25 à 50 %)

Pour la première fois, le conseil d'administration et le conseil de surveillance proposeront à la prochaine assemblée générale annuelle l'autorisation de racheter jusqu'à 10 % du capital social ainsi qu'un dividende supplémentaire de 4 cents par action

Benon Janos, CFO et co-CEO de flatexDEGIRO AG à compter du 1er mai 2024 : « Sur la base de transactions stables, nous avons encore accru la rentabilité de notre activité de courtage et bénéficions de revenus d'intérêts constamment élevés. Nous sommes sur la bonne voie non seulement pour faire de 2024 une nouvelle année record, mais aussi pour atteindre l'extrémité supérieure de notre fourchette prévisionnelle. »

Stephan Simmang, CTO et co-CEO de flatexDEGIRO AG au 1er mai 2024 : « L'amélioration complète des structures organisationnelles et la mise en oeuvre presque complète de toutes les mesures d'amélioration réglementaires pertinentes créent une base solide et durable pour la croissance future de flatexDEGIRO. »

Forte croissance de la clientèle avec une baisse des coûts d'acquisition de clients

L'augmentation des comptes clients (bruts) au T1 2024 s'est élevée à environ 121 000 et a donc été supérieure de 8 % à celle du même trimestre de l'exercice précédent (T1 2023 : environ 112 000). Un bon 25 pour cent de ceux-ci (30 700) sont attribuables à la marque flatex en Allemagne et en Autriche, tandis que la marque internationale DEGIRO avec sa présence dans un total de 15 marchés européens contribue à 90 500 autres. La clientèle s'élevait à 2,81 millions à la fin du premier trimestre 2024, ce qui correspond à une augmentation de 4 pour cent par rapport à la fin de 2023 (2,70 millions) et à une augmentation de 12 pour cent par rapport à la fin du premier trimestre 2023 (2,50 millions).

Taux élevé d'entrées nettes de trésorerie et d'investissement

Les actifs de clients sous garde ont atteint un niveau record de 58 milliards EUR à la fin du mois de mars 2024, soit une augmentation de 29 pour cent ou de 13 milliards EUR en un an. flatexDEGIRO continue de voir des entrées nettes élevées de fonds provenant de clients existants et nouveaux sur ses plateformes, qui se sont élevées à près de 2 milliards EUR au premier trimestre de 2024 seulement. Ces entrées, ainsi que 100 millions EUR supplémentaires provenant de prêts sur marge supplémentaires utilisés par les clients, ont été entièrement investis dans des instruments financiers et confirment l'accent clairement mis par flatexDEGIRO sur l'attraction de clients actifs dans le trading.

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=08a7b80d2519f298e14dd9ef0fbf2cee

Situation financière et résultats des opérations

Les revenus du premier trimestre 2024 se sont élevés à 123 millions EUR, en hausse de 25 pour cent par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (T1 2023 : 98 millions EUR).

Une hausse sensible de la recette de commission a été observée. Malgré une baisse des jours de négociation au premier trimestre 2024, le nombre d'opérations réglées est resté presque constant à 16,1 millions (T1 2023 : 16,3 millions). Cela inclut également la réduction des transactions moins rentables déclenchée par les ajustements de prix en mai 2023. En conséquence, le produit moyen des commissions par transaction s'est amélioré, passant de 4,16 EUR (T1 2023) à 4,64 EUR (T1 2024). Les recettes de commission ont donc augmenté de 10 pour cent à 75 millions EUR au cours du premier trimestre 2024 (T1 2023 : 68 millions EUR).

flatexDEGIRO continue de bénéficier de la hausse des produits d'intérêts

Les produits d'intérêts au premier trimestre 2024 se sont élevés à 44 millions EUR, soit une augmentation de 65 pour cent par rapport au premier trimestre 2023 (27 millions EUR). La hausse par rapport au premier trimestre 2023 résulte d'une hausse des intérêts sur les dépôts auprès de la BCE, de taux d'intérêt plus élevés pour les prêts sur titres à flatex et à DEGIRO, d'une utilisation plus élevée des prêts sur titres et d'une légère augmentation des dépôts en espèces des clients.

Lien du graphique : https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=17c60898a19c2f7d302d0bce04e4e522 Titre du graphique : Revenus

Base de coûts globalement inférieure

Les matières premières et les consommables se sont élevés à 19 millions EUR, soit 15 pour cent des revenus au premier trimestre 2024 (T1 2023 : 17 millions EUR, ou 17 pour cent).

Les charges d'exploitation ont diminué de 19 pour cent pour s'établir à 51 millions EUR au premier trimestre 2024 (T1 2023 : 62 millions EUR).

Au cours de la même période de l'année précédente, les charges de personnel comprenaient des charges de comptabilisation de provisions liées à des rémunérations variables à long terme d'un montant de 11 millions EUR. Au premier trimestre 2024, les charges correspondantes ne s'élevaient qu'à 1 million EUR. Les charges de personnel courantes ont augmenté de 16 pour cent pour atteindre 25 millions EUR au cours du premier trimestre 2024 (T1 2023 : 22 millions EUR). En raison des taux d'inflation élevés à l'époque, flatexDEGIRO a versé à ses employés un paiement unique d'ajustement à l'inflation d'un peu plus de 3 millions EUR au cours de la période de l'année précédente et a accordé aux employés une augmentation salariale supplémentaire de 8 pour cent en moyenne.

Les dépenses de marketing ont été réduites de 33 pour cent à 12 millions EUR au premier trimestre 2024 (T1 2023 : 17 millions EUR). Malgré cette réduction, la croissance des comptes clients a augmenté de 8 pour cent pour atteindre environ 121 000 nouveaux comptes clients par rapport au premier trimestre 2023, au cours duquel environ 112 000 nouveaux comptes clients ont été ouverts. En conséquence, les coûts d'acquisition de clients ont diminué de 38 pour cent pour s'établir à 95 EUR (T1 2023 : 153 EUR).

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (BAIIA) s'est élevé à 54 millions EUR au premier trimestre 2024, en hausse de 177 pour cent par rapport aux 19 millions EUR réalisés au premier trimestre 2023. La marge de BAIIA a ainsi plus que doublé, atteignant 44 pour cent au premier trimestre 2024 (T1 2023 : 20 pour cent).

Le bénéfice net consolidé au premier trimestre 2024 a augmenté de 340 pour cent pour s'établir à 30 millions EUR (T1 2023 : 7 millions EUR). La marge bénéficiaire s'est élevée à 24 pour cent au premier trimestre 2024 et était donc plus de trois fois plus élevée qu'au premier trimestre 2023 (7 pour cent).

Lien du graphique : https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=480128c2920dde1abba69d5d9e5031a9 Titre du graphique : Bénéfices

Prévisions pour une performance record en 2024

Sur la base des développements actuels, la direction anticipe que les revenus et le bénéfice net consolidé pour 2024 dans son ensemble seront à l'extrémité supérieure de la fourchette prévisionnelle communiquée au début de l'année (croissance du revenu de 5 à 15 pour cent et une augmentation du bénéfice net consolidé de 25 à 50 pour cent). flatexDEGIRO vise donc des chiffres records à la fois en termes de revenus et de bénéfice net consolidé en 2024 - sans compter sur les vents favorables externes dans l'activité de courtage ou d'intérêt.

Amélioration des notations ESG

Au premier trimestre 2024, flatexDEGIRO a continué de s'améliorer en ce qui concerne les notations ESG reconnues à l'échelle internationale. Dans la notation MSCI ESG, flatexDEGIRO s'est amélioré de deux niveaux de notation (de BB à A), se plaçant ainsi au sommet de toutes les sociétés notées dans le segment Banque d'investissement et courtage. flatexDEGIRO est également parvenu à augmenter son score Morningstar/Sustainalytics ESG et se classe quatrième au niveau mondial dans le segment Banque d'investissement et courtage (sur un total de 141 sociétés notées dans ce segment). La cote de risque a été confirmée et reste inchangée (faible).

T1 2024 T1 2023 Variation en % Chiffres financiers clés Revenus EUR m 123,0 98,3 +25,0 Recette de commission EUR m 74,8 68,0 +10,1 Recette de commission par transaction EUR 4,64 4,16 +11,6 Produits d'intérêts EUR m 43,8 26,6 +65,0 Autre résultat d'exploitation EUR m 4,3 3,8 +13,5 Matières premières et consommables EUR m 18,9 16,7 +12,6 en pourcentage des revenus % 15,3 17,0 -9,9 Charge d'exploitation EUR m 50,5 62,2 -18,8 Dépenses courantes de personnel EUR m 24,9 21,5 +15,8 Dépenses de personnel pour la rémunération variable à long terme EUR m 1,4 10,6 -87,2 Dépenses de marketing EUR m 11,5 17,2 -33,2 Coûts moyens d'acquisition de clients EUR 94,89 153,22 -38,1 Autres dépenses administratives EUR m 12,8 12,9 -1,3 BAIIA EUR m 53,6 19,4 +176,9 Marge de BAIIA % 43,6 19,7 +121,4 Bénéfice net EUR m 30,0 6,8 +340,5 Marge de bénéfice net % 24,4 6,9 +252,3

T1 2024 T1 2023 Variation en % KPI commerciaux Comptes clients à la fin de la période de reporting m 2,81 2,50 +12,4 Nouveaux comptes clients (bruts) k 121 112 +7,8 Opérations réglées m 16,1 16,3 -1,4 Mars 2024 Mars 2023 Variation en % Actifs de clients sous garde Milliards EUR 58,0 45,1 +28,8 dont : titres Milliards EUR 54,4 41,7 +30,5 dont : trésorerie Milliards EUR 3,6 3,3 +7,9 T1 2024 T1 2023 Variation en % Segments - Comptes clients flatexDEGIRO m 2,81 2,50 +12,4 Segment flatex m 0,69 0,63 +10,7 Segment DEGIRO m 2,11 1,87 +13,0 T1 2024 T1 2023 Variation en % Segments - Opérations réglées flatexDEGIRO m 16,1 16,3 -1,4 Segment flatex m 5,7 5,5 +2,7 Segment DEGIRO m 10,4 10,8 -3,4

À propos de flatexDEGIRO AG

flatexDEGIRO AG (WKN : FTG111, ISIN : DE000FTG1111, mnémo : FTK.GR) exploite l'une des plateformes de courtage en ligne les plus importantes et à la croissance la plus rapide en Europe. Basé sur une technologie de pointe développée en interne, les clients des marques flatex et DEGIRO bénéficient d'une large gamme de produits indépendants avec une exécution sur les meilleurs échanges de rang un. L'avance technologique, la haute efficience et les fortes économies d'échelle permettent à flatexDEGIRO d'améliorer sans relâche son offre de services aux clients et d'établir de nouvelles références en termes de produit, de prix et de qualité de plateforme.

Avec plus de 2,8 millions de comptes clients et environ 57 millions de transactions sur titres traitées en 2023, flatexDEGIRO est l'un des plus grands courtiers en ligne de détail en Europe. Sur fond de consolidation bancaire, de faibles taux d'intérêt réels et de numérisation, flatexDEGIRO est idéalement positionné pour poursuivre sa croissance. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse https://www.flatexdegiro.com/en.

