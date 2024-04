/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À DARTMOUTH/





DARTMOUTH, NS, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth Cole Harbour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable Timothy Halman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et Tony Mancini, conseiller régional du district 6 - Harbourview - Burnside - Dartmouth East, municipalité régionale d'Halifax, pour annoncer du financement lié au logement.

Date : Le 26 avril 2024



Heure : 10h (ATL)



Lieu : Army and Navy Dartmouth - terrain de stationnement arrière 137, rue Main Dartmouth, N.-É. B2X 1R6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

26 avril 2024 à 04:30

