Enghouse Video s'associe à SONIFI Health pour fournir des solutions de télémédecine de pointe dans les chambres d'hôpital





MARKHAM, Ontario, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Video, un leader mondial des solutions de technologie vidéo de pointe, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec SONIFI Health pour améliorer les soins virtuels en milieu hospitalier.

SONIFI Health est une entreprise américaine de premier plan dans le domaine des technologies de la santé basée à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Ce nouveau partenariat exploite et intègre la technologie des systèmes de salles d'Enghouse Video pour soutenir l'engagement de SONIFI Health à développer les applications de télémédecine et l'optimisation des systèmes dans les environnements hospitaliers.

La solution VidyoRooms d'Enghouse, une technologie de vidéoconférence sophistiquée qui combine des solutions logicielles et matérielles, a été entièrement intégrée dans les systèmes de télévision interactifs de SONIFI Health. Cette intégration permet des vidéoconférences de haute qualité jusqu'à 4K, des sessions à plusieurs participants et des fonctionnalités de sécurité robustes qui garantissent une conformité totale avec les réglementations en matière de soins de santé.

Enghouse Video offre une plateforme de télémédecine immersive pour favoriser les soins interdisciplinaires collaboratifs, améliorer les résultats pour les patients et réduire les coûts. La plateforme est flexible et simple, offrant la fiabilité, l'interopérabilité et l'évolutivité nécessaires à l'environnement de soins de santé d'aujourd'hui. L'un des principaux points forts de ce partenariat est son offre d'intégrations back-end telles que les portails patients, les dispositifs médicaux, les DME, le téléencadrement, l'observation et la consultation des patients à distance.

« Les hôpitaux peuvent choisir le partenaire de télémédecine qui leur convient, et nous intégrons cette solution à la télévision interactive, a déclaré Brian Nido, vice-président responsable de la réussite client chez SONIFI Health. L'utilisation du matériel et des systèmes déjà présents dans les chambres des patients aide les hôpitaux à réduire les coûts et à maximiser la valeur de leurs investissements existants, le tout au profit des cliniciens et des patients. »

SONIFI Health et Enghouse Video continuent de collaborer étroitement pour affiner et améliorer les solutions de télémédecine fournies aux établissements de santé. Ce partenariat reflète un engagement commun à tirer parti de la technologie pour créer des chambres d'hôpital plus intelligentes et améliorer les soins aux patients dans l'ensemble du secteur de la santé.

À propos d'Enghouse Video

Enghouse Video, qui fait partie de la division Enghouse Interactive, est une filiale d'Enghouse Systems Limited, une société de logiciels et de services axée sur les secteurs verticaux et cotée à la Bourse de Toronto (TSX: ENGH). Grâce à des services hautement sécurisés, évolutifs et flexibles basés sur le cloud ou sur site, nous fournissons l'une des plateformes vidéo les plus innovantes et de la plus haute qualité au monde pour activer la vidéo dans n'importe quelle application ou idée. Des outils avancés de vidéoconférence et de collaboration à la gestion vidéo d'entreprise de pointe, Enghouse Video est un acteur unique sur de multiples marchés, y compris celui de la télémédecine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enghousevideo.com, lisez notre blog ou suivez-nous sur Twitter (@vidyo), sur LinkedIn et sur Facebook.

À propos de SONIFI Health

SONIFI Health fournit une technologie interactive d'engagement des patients de pointe qui a fait ses preuves pour améliorer les résultats des patients et la productivité du personnel. La plateforme intégrée aux DME est conçue pour améliorer l'expérience des patients et des familles tout en augmentant la satisfaction du personnel et l'efficacité opérationnelle des organisations. L'entreprise, qui fait partie de SONIFI Solutions, Inc., soutient chaque année plus de 300 millions d'expériences d'utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sonifihealth.com.

Contact pour Enghouse Video : Sylvain Awad, directeur de la génération de la demande chez Enghouse Video, qui fait partie de la division Enghouse Interactive, [email protected]

25 avril 2024 à 21:55

