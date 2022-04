Cittaslow Turquie travaille sur le projet Cittaslow Metropolis pour ralentir la vie dans les métropoles avec les conseils de la philosophie Cittaslow





ORVIETO, Italie, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Avec le projet développé en coopération avec l'Association internationale Cittaslow et la Municipalité métropolitaine d'Izmir, la philosophie de la lenteur arrivera dans les métropoles. Le modèle Cittaslow, qui a été mis en place dans de nombreux pays et des centaines de petites villes depuis 1999, possède une grande expérience d'exécution à cet égard. Le modèle Cittaslow offre une feuille de route pour les petites villes ayant des conditions et des opportunités différentes pour offrir une vie meilleure à leurs résidents sans perdre l'esprit et l'identité urbains. Une étude approfondie est nécessaire pour le modèle, appliqué dans les petites villes pour un mode de vie plus paisible, plus calme et plus réfléchi, puisse également être mis en oeuvre dans les métropoles. Il n'est pas possible d'appliquer directement le modèle Cittaslow, qui a été développé pour les villes de moins de 50 000 habitants, aux métropoles de millions d'habitants et aux problèmes et conditions différents. Afin de développer le concept de Cittaslow Metropolis, des études ont été menées à Izmir pendant deux ans en coopération avec l'administration locale, l'académie et la société civile. Dans le cadre de l'étude, une liste de contrôle sur la façon d'appliquer la philosophie Cittaslow dans les métropoles et le programme Slow Neighborhood, qui explore comment cette philosophie peut être appliquée à l'échelle du quartier, sont mis en oeuvre. La liste de contrôle Cittaslow Metropol fournira une feuille de route aux villes métropolitaines qui souhaitent rejoindre le réseau Cittaslow, dans quelles zones et comment elles travailleront. Le programme Slow Neighborhood, qui a été développé pour diffuser le concept de lenteur dans les métropoles, comprend la détermination des besoins sociaux avec un engagement civique et l'élaboration de propositions de solutions avec les priorités de Cittaslow. Dans ce contexte, les besoins des habitants ont été déterminés à l'aide de méthodes scientifiques dans les deux quartiers pilotes sélectionnés, des propositions de solutions ont été développées et mises en oeuvre dans le cadre du programme. Ces études et leurs résultats quantifiables seront présentés à l'Assemblée générale de Cittaslow qui se tiendra en juin.

Le maire de la municipalité métropolitaine d'Izmir et vice-président international de Cittaslow Tunç Soyer, qui coordonne tout ce travail à Izmir, a déclaré :

« Bien que "Cittaslow", une combinaison du mot italien pour "ville" et "lent", peut être un concept étranger, les habitants de notre pays ont eu un mode de vie calme pendant des siècles.

Fondée en Italie en 1999, Cittaslow International s'est rapidement transformée en une association qui rassemble 282 villes lentes du monde, et 10 ans après sa création, a inclus Seferihisar dans sa structure en tant que premier membre de Turquie. Après Seferihisar, 20 autres villes adorables de Turquie ont rejoint cette association en 13 ans. Ahlat, Akyaka, Arapgir, E?irdir, Foça, Gerze, Gökçeada, Göynük, Güdül, Halfeti, ?znik, Kemaliye, Köyce?iz, Mudurnu, Per?embe, Seferihisar, ?av?at, Uzundere, Vize, Yalvaç, et Yenipazar.

Je tiens à remercier les charmants habitants de ces belles villes pour les efforts qu'ils ont fournis et la solidarité déterminée qu'ils ont créée. Je souhaite à tous les habitants de Cittaslow, qui poursuivent leurs efforts et leur amour les uns pour les autres, d'avoir une vie riche et abondante.

Heureusement, pour la première fois dans l'histoire de Cittaslow, notre Izmir est devenue un rayon d'espoir pour l'idée qu'une métropole peut aussi être calme. Le monde entier a les yeux rivés sur nous et notre travail n'est pas facile. Cependant, Izmir, qui présente les meilleurs exemples de vie commune depuis des centaines d'années, deviendra très bientôt un "guide" non seulement pour son environnement immédiat, mais aussi pour le monde entier, avec ses milliers d'années de culture ancienne.

Que notre chemin soit clair, que notre voyage soit lent et paisible. »

