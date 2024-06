Movement Labs lance le hackathon « The Battle of Olympus » pour accélérer la croissance de l'écosystème





SAN FRANCISCO, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs , une équipe de développement de blockchain basée à San Francisco, a annoncé aujourd'hui le lancement de « Battle of Olympus », un hackathon innovant conçu pour stimuler la croissance et l'adoption de Movement, le premier réseau modulaire de blockchains basées sur Move. Le hackathon, qui marque la première phase du testnet de Movement Labs, offre aux développeurs un accès anticipé et se déroulera du 17 juillet au 17 septembre 2024. Il est soutenu par 280 Capital et d'autres partenaires qui serviront de juge, fourniront un mentorat et conseilleront les équipes.

La « Battle of Olympus » est un élément clé de l'initiative plus large de Movement Labs « Road to Parthenon », un programme communautaire visant à favoriser le développement d'un écosystème robuste et prospère sur le futur réseau principal de Movement Labs. Le hackathon rassemble des développeurs talentueux et des passionnés pour innover et construire des applications révolutionnaires sur le devnet et le testnet de Movement Labs.

Le hackathon se caractérise par une structure ludique ; les participants gagnent des points et des récompenses au fil de leur progression. Les développeurs de la guilde des « francs-maçons », l'une des cinq guildes uniques introduites pour la « Battle of Olympus », peuvent créer des dApps innovantes dans diverses catégories, y compris la finance décentralisée, les jeux, les outils sociaux, l'infrastructure et les NFT.

Pour participer à la guilde des francs-maçons, les développeurs peuvent former des équipes de quatre membres maximum et s'inscrire sur le site officiel du hackathon. Les équipes du monde entier peuvent participer virtuellement ou en personne à San Francisco. Tout au long de l'événement, Movement Labs fournira un soutien, un mentorat et des ressources pour aider les participants à réussir.

Les projets les plus remarquables seront récompensés par des prix attractifs, et les gagnants seront sélectionnés par un panel de juges de renom sur la base du concept, de l'exécution, de l'utilisation de fonctionnalités natives de Movement, de l'innovation, de l'excellence technique, de l'expérience de l'utilisateur et de l'impact potentiel.

En plus de la guilde des francs-maçons pour les développeurs, les passionnés non ingénieurs peuvent également participer et soutenir la « Battle of Olympus » par le biais de quatre autres guildes :

Les éclaireurs : Concevoir des guides d'accueil, impliquer la communauté et organiser des événements.

Concevoir des guides d'accueil, impliquer la communauté et organiser des événements. Les créateurs : Créer du contenu lié au mouvement, des mèmes, et contribuer à la construction du monde.

Créer du contenu lié au mouvement, des mèmes, et contribuer à la construction du monde. Les explorateurs : Travailler avec des partenaires, rédiger des articles et analyser les données de l'écosystème.

Travailler avec des partenaires, rédiger des articles et analyser les données de l'écosystème. Les érudits : Rédiger du contenu, concevoir des quiz et collaborer à des rapports sur le hackathon et l'écosystème Movement.

« La Battle of Olympus offre à l'ensemble de notre communauté des opportunités uniques de s'impliquer en fonction de leurs compétences et de leurs intérêts, a déclaré Cooper Scanlon, cofondateur de Movement Labs. Que vous soyez un développeur ou un passionné, nous fournissons les outils et le soutien nécessaires pour innover et façonner le paysage décentralisé. »

Les gagnants de la « Battle of Olympus » seront annoncés à la mi-septembre. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur http://olympus.movementlabs.xyz

Pour plus d'informations sur Movement Labs et pour obtenir un guide de participation au testnet, rendez-vous sur : movementlabs.xyz et suivez-nous sur X @movementlabsxyz et sur Discord .

À propos de Movement Labs :

Movement Labs, fondé en 2022 par Rushi Manche et Cooper Scanlon, construit un réseau blockchain qui alimente une couche 2 sécurisée et performante sur Ethereum. En apportant la blockchain MoveVM à Ethereum par le biais de son produit phare L2, Movement Labs vise à améliorer la sécurité et l'évolutivité des contrats intelligents.

Le cycle de financement de série A de 38 millions de dollars en avril 2024 , mené par Polychain Capital, soutient cette mission. L'« approche intégrée » de Movement combine des éléments modulaires tels que le séquençage partagé, la vérification formelle, la disponibilité des données alternatives et le règlement Ethereum pour améliorer la sécurité et les performances. Le cadre de la couche d'exécution Move Stack à venir facilitera la collaboration avec d'autres acteurs d'Ethereum pour étendre l'exécution des contrats intelligents.

À propos de 280 Capital :

280 Capital est la branche Web3 de Huang Liu and Chen Family Office, qui gère 2,5 milliards de dollars d'actifs. La famille est dans l'espace Web3 depuis 2014, et a construit un portefeuille crypto ancré par une grande accumulation précoce de BTC. Pour en savoir plus, consultez https://www.280.xyz/

