Brickken est sélectionné pour participer au bac à sable réglementaire européen pour la blockchain





Le bac à sable réglementaire de la Commission européenne permet aux fournisseurs de technologie blockchain et aux régulateurs de collaborer dans un environnement sécurisé.

Brickken, qui a tokenisé des actifs d'une valeur de 200 millions d'euros, continue d'être à la pointe de la tokenisation après avoir rejoint le programme d'actifs numériques de PwC et établi des partenariats avec des leaders de l'industrie tels que Chainlink, Psalion, Keyrock et DWF Labs.

Coinbase travaillera avec Brickken et les partenaires du bac à sable de la Commission européenne pour établir les meilleures pratiques en matière de sécurité des produits onchain.

BARCELONE, Espagne, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Brickken, une startup basée à Barcelone pionnière dans la tokenisation des actifs du monde réel, a annoncé aujourd'hui sa sélection pour participer au bac à sable réglementaire européen pour la blockchain et les technologies des registres distribués (DLT). Ce bac à sable réglementaire, piloté par la Commission européenne, offrira une certitude juridique aux solutions technologiques décentralisées, y compris la blockchain, en identifiant les obstacles au déploiement d'un point de vue juridique et réglementaire et en partageant les meilleures pratiques.

Grâce à cette inclusion, Brickken sera en mesure de développer et d'optimiser ses solutions dans un environnement sécurisé, ce qui stimulera son acceptation parmi les clients institutionnels, les opérateurs de marché et les émetteurs d'obligations, facilitant ainsi son entrée sur de nouveaux marchés.

Edwin Mata, directeur général et cofondateur de Brickken, a exprimé son enthousiasme, en déclarant : « Cette opportunité valide notre approche innovante de la tokenisation des actifs et nous permet également de collaborer avec les régulateurs et les leaders de l'industrie pour construire un écosystème blockchain plus fort et plus fiable. L'expérience et les connaissances que nous acquerrons dans ce bac à sable réglementaire seront inestimables pour notre croissance et notre succès futurs. »

L'inclusion de Brickken marque une nouvelle étape dans sa mission de révolutionner la tokenisation. Récemment sélectionné pour le programme Scale de PwC, Brickken continue de faire progresser l'adoption de la blockchain parmi les clients institutionnels et les marchés de capitaux. Les partenariats avec des géants de l'industrie tels que Psalion et Chainlink, la première technologie de tokenisation d'actifs réels dans le monde, utilisés par les institutions financières mondiales, consolident sa position de leader.

Brickken et Coinbase combineront leur expertise pour faire progresser les meilleures pratiques en matière d'infrastructure et de structure de marché alimentant la tokensation des actifs du monde réel. Brickken apporte son savoir-faire en matière de tokenisation et de technologie, et construira des solutions sur des infrastructures soutenues par Coinbase telles que Wallet et Base.

Brickken, fondé en 2020 à Barcelone, opère dans plus de 14 pays, tokenisant plus de 200 millions d'euros d'actifs, desservant plus de 50 clients et réalisant une croissance de plus de 100 % en glissement annuel.

À propos de Brickken

Brickken est à la tête de l'espace de tokenisation des actifs du monde réel (RWA) qui se développe rapidement. Sa suite d'actifs numériques permet aux entreprises de créer, de vendre et de gérer des actifs numériques garantis par des RWA. https://brickken.com/links

Contacts pour les médias :

Nom : Claudia Giraldo

Titre : Responsable des relations publiques

E-mail : [email protected]

Téléphone : +34 647229115

Site web : https://www.brickken.com/

14 juin 2024 à 03:00

