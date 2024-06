Astronergy a été reconnue comme l'une des « entreprises les plus performantes en 2024 » par PVEL lors du salon SNEC PV Power Expo





SHANGHAI, 14 juin 2024 /CNW/ - Astronergy a été reconnue comme l'une des « entreprises les plus performantes en 2024 » par PVEL, pour la huitième fois, lors de la première journée du salon SNEC PV Power Expo à Shanghai, en Chine. Cette reconnaissance, basée sur le plus récent rapport PV Module Reliability Scorecard de Kiwa PVEL, réaffirme l'engagement d'Astronergy envers l'excellence des produits.

Kiwa PVEL (PV Evolution Labs) est un chef de file reconnu mondialement dans le domaine de l'évaluation du rendement des modules photovoltaïques. Mettant l'accent sur l'approvisionnement et les investissements en énergie solaire axés sur les données, l'approche de PVEL en matière de tests et d'analyse comparative de la fiabilité des modules photovoltaïques est essentielle depuis plus d'une décennie. Le programme de qualification des produits (PQP) de PVEL est un protocole complet de tests en laboratoire et sur le terrain conçus pour évaluer la bancabilité des modules photovoltaïques. Le rapport PV Module Reliability Scorecard, un élément clé du PQP, fournit à l'industrie des connaissances essentielles sur la fiabilité et le rendement à long terme des modules photovoltaïques.

L'édition 2024 du rapport PV Module Reliability Scorecard met en évidence plusieurs tests rigoureux dans la catégorie des produits les plus performants, comme le cycle thermique, la chaleur humide, la séquence de contrainte mécanique, la séquence de contrainte par simulation de grêle, la dégradation induite par différences de potentiel, la dégradation induite par la lumière, la dégradation induite par la lumière et les températures élevées et les fichiers PAN. Ces tests garantissent que les modules respectent les normes les plus élevées en matière de qualité et de durabilité.

En particulier, 11 des produits de modules d'Atronergy ont obtenu le statut de « Top Performer » lors de l'évaluation de cette année, tous des modules photovoltaïques TOPCon ASTRO N de type n. Le 13 juin, le jour même où Astronergy a été reconnue comme l'une des « entreprises les plus performantes en 2024 » par PVEL, l'entreprise a également été reconnue comme étant la plus performante en 2024 selon l'indice des modules PV publié par le Renewable Energy Test Center (RETC).

« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus comme l'une des entreprises les plus performantes en 2024 par PVEL », a déclaré Jack Zhou, responsable des technologies et de la gestion des produits d'Astronergy à l'échelle mondiale chez Astronergy. « Cette réalisation témoigne de notre dévouement à l'égard de la recherche et du développement et de l'excellent rendement des produits. Notre engagement à faire progresser la technologie solaire nous permet de fournir des modules photovoltaïques de première qualité misant sur une efficacité et une fiabilité exceptionnelles pour répondre aux différents besoins de nos clients à l'échelle mondiale. »

En tant que pionnier des modules photovoltaïques TOPCon de type n, Astronergy a mis à niveau sa technologie cellulaire de TOPCon 3.0 à TOPCon 4.0 en 2024 et est devenu la première entreprise du secteur de l'énergie photovoltaïque à passer de la technologie PERC à la production de masse de la technologie TOPCon. En tirant parti de technologies de pointe, comme la technologie sans barres omnibus visibles (Zero Busbar), la technologie des pavés filmés, l'encapsulation à haute densité et la découpe non-destructive, Astronergy veille à ce que ses produits de modules TOPCon de type n offrent une plus grande efficacité de conversion, une production d'énergie plus élevée et une réduction des coûts associés aux systèmes.

