Comviva intensifie ses efforts en Europe et en Amérique du Nord en nommant des cadres dirigeants clés





LONDRES, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Comviva , leader mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui la nomination de cadres dirigeants clés en Europe et en Amérique du Nord pour accélérer l'expansion et la croissance de l'entreprise. Les nouveaux dirigeants auront pour objectif spécifique de soutenir la vision stratégique de Comviva s'appuyant sur l'expansion de nouveaux marchés et des relations plus approfondies avec les clients dans un contexte d'économie numérique en pleine accélération.

Ian Paul Smith dirigera les activités en Amérique du Nord en tant que nouveau responsable de l'unité de marché commerciale direct en Amérique du Nord. Il sera responsable de la mise en place et du maintien de partenariats et d'alliances stratégiques avec les opérateurs de télécommunication dans la région. Il possède plus de 20 ans d'expérience au sein d'entreprises technologiques mondiales de niveau 1, à des postes de direction des ventes et direction générale. Plus récemment, il a dirigé les ventes liées à la transformation numérique chez Amdocs et a précédemment occupé des postes de direction dans le domaine des ventes et du développement commercial chez Ericsson et Microsoft.

L'accent ayant trop été mis sur la croissance des activités européennes de Comviva, celles-ci ont été divisées en deux sous-régions indépendantes : Europe 1 et Europe 2. Chaque sous-région est dirigée par un cadre supérieur afin de mieux cibler et approfondir les relations avec les clients des télécommunications en Europe.

Salah Rich, responsable de la sous-région Europe 1, dirigera les marchés de la France, de la péninsule ibérique, de l'Italie et de tous les pays d'Europe de l'Est, y compris la Russie. Travaillant chez Comviva depuis 2012, il apporte plus de trois décennies d'expérience en leadership dans les secteurs de la technologie et de la vente.

Rishi Ramphal, responsable de la sous-région Europe 2, supervisera les opérations de vente directe sur les principaux marchés européens en croissance, notamment les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, les pays nordiques, le Royaume-Uni et l'Irlande. Il était auparavant directeur des systèmes d'information (DSI) du groupe MTN et apporte une vaste expérience à des postes de direction dans le domaine de la technologie. Il est également le directeur de l'exécution de Comviva et possède une expérience mondiale dans la gestion des clients de télécommunications pour Comviva dans son poste actuel de directeur de l'exécution de Comviva.

Rajesh Chandiramani, directeur général de Comviva, a déclaré : « Ces nominations stratégiques soulignent notre engagement à accélérer la croissance et à approfondir notre présence sur les marchés clés. Avec Ian, Salah et Rishi aux commandes respectivement en Amérique du Nord et en Europe, nous sommes prêts à stimuler l'innovation et à forger des partenariats plus solides avec nos clients. Leur vaste expérience et leurs antécédents éprouvés dans le secteur seront essentiels à la réalisation de notre vision d'étendre l'empreinte de Comviva et d'offrir une valeur exceptionnelle dans l'économie numérique. Nous sommes convaincus que leur leadership nous propulsera vers une croissance soutenue et un plus grand succès dans ces régions cruciales. »

Comviva réalise d'importants investissements pour renforcer son portefeuille de solutions en matière de commerce numérique, de monétisation des données et d'expérience client. L'entreprise améliore également ses activités de recherche et développement, ainsi que son soutien opérationnel, dans les domaines du MarTech, de la FinTech, du DigiTech, et du RevTech. Ces efforts visent à stimuler l'innovation et à mener la transformation numérique de l'industrie.

14 juin 2024 à 00:01

