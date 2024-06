Impact Rankings 2024 : KIIT se classe au 6e rang mondial des universités les plus influentes en Inde





BHUBANESWAR, Inde, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- KIIT Deemed to be University, basée à Bhubaneswar, a été classée parmi les 6 universités les plus influentes au monde et classée au 1er rang en Inde en termes d'objectif de développement durable de réduction des inégalités dans le classement Times Higher Education Impact 2024. Avec un score global de 79,3 - 83,9, KIIT est classée dans la cohorte 201-300 au niveau mondial dans ce classement prestigieux publié le 12 juin 2024. Le classement Times Higher Education Impact Rankings célèbre les universités qui excellent dans de nombreux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Cet exercice de classement unique évalue les performances des universités dans les 17 ODD.

L'université KIIT est classée au 6e rang mondial en termes de réduction des inégalités et 1re en Inde. En outre, KIIT a obtenu la 71e place mondiale dans l'ODD de la paix, de la justice et des institutions fortes, et est classé 1er en Inde. En ce qui concerne l'ODD de l'éducation de qualité, il est classé 55e au monde et 5e en Inde. L'université KIIT est également classée 5e en Inde pour les ODD du Partenariat pour la réalisation des objectifs.

Achyuta Samanta, fondateur de KIIT & KISS, a salué cette réalisation historique et a déclaré : « La position de KIIT parmi les universités les plus influentes au monde dans les paramètres de l'éducation de qualité, de la paix, de la justice et des institutions fortes, de la réduction des inégalités et du partenariat pour la réalisation des objectifs, reflète son énorme contribution dans le domaine au fil des décennies. » Il a félicité la fraternité des professeurs, les membres du personnel et les étudiants de KIIT-DU, pour cette réussite unique.

L'université KIIT, fondée à Odisha, a étendu son influence dans le monde entier dans le domaine de l'éducation de qualité, ont déclaré les intellectuels. Fière d'être une université communautaire, KIIT a contribué à des enjeux sociaux urgents tels que la réduction de la pauvreté par l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'égalité des chances en milieu de travail, le développement rural, l'aide aux populations tribales, l'art, la culture et la littérature.

