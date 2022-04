/R E P R I S E -- Un nouveau projet pour dynamiser la vie nocturne montréalaise/

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte...





Le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, le directeur général et co-fondateur de MTL 24/24, Mathieu Grondin, ainsi que la directrice générale de la Société des arts technologiques,...





Mercredi 20/04/2022 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $06, 10, 13, 17, 21 & 37 No comp 34. Lot garanti de LOTTO 6/4978035246-01 ONTARIO 493, 15, 29, 32, 40 & 46. No comp. 44. POKER LOTTO Main gagnante: 9-D, Q-S, 9-H, 8-S, 4-C. Légende:...





Le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, le directeur général et co-fondateur de MTL 24/24, Mathieu Grondin, ainsi que la directrice générale de la Société des arts technologiques,...





Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce concernant le lancement d'un nouveau programme national qui soutiendra la conservation de la biodiversité et l'adaptation aux...