METRO annonce ses résultats du deuxième trimestre 2022

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW/ - METRO INC. (TSX: MRU) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, clos le 12 mars 2022.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

Chiffre d'affaires de 4 274,2 millions $, en hausse de 1,9 %

Chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables en hausse de 0,8 %, et en hausse de 11,5 % pour les 8 premières semaines du deuxième trimestre versus 2020 (période pré-COVID)

Chiffre d'affaires des pharmacies comparables en hausse de 9,4 %, et en hausse de 11,0 % pour les 8 premières semaines du deuxième trimestre versus 2020 (période pré-COVID)

Bénéfice net de 198,1 millions $, en hausse de 5,3 %, et bénéfice net ajusté (1) de 204,7 millions $, en hausse de 5,1 %

Bénéfice net dilué par action de 0,82 $, en hausse de 9,3 %, et bénéfice net dilué par action ajusté (1) de 0,84 $, en hausse de 7,7 %

8 millions $ de cartes cadeaux offertes aux employés de première ligne, le même montant qu'au deuxième trimestre de l'an dernier



12 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2022 %

2021 % Variation (%) Chiffre d'affaires 4 274,2 100,0

4 193,0 100,0 1,9 Bénéfice opérationnel avant amortissement 414,0 9,7

396,1 9,4 4,5 Bénéfice net 198,1 4,6

188,1 4,5 5,3 Bénéfice net dilué par action 0,82 --

0,75 -- 9,3 Bénéfice net ajusté(1) 204,7 4,8

194,7 4,6 5,1 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 0,84 --

0,78 -- 7,7















24 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2022 %

2021 % Variation (%) Chiffre d'affaires 8 590,8 100,0

8 471,2 100,0 1,4 Bénéfice opérationnel avant amortissement 838,1 9,8

795,3 9,4 5,4 Bénéfice net 405,8 4,7

379,3 4,5 7,0 Bénéfice net dilué par action 1,67 --

1,51 -- 10,6 Bénéfice net ajusté(1) 418,9 4,9

392,4 4,6 6,8 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 1,72 --

1,57 -- 9,6

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« Nous sommes satisfaits de nos résultats du deuxième trimestre réalisés dans un environnement opérationnel difficile marqué par le variant Omicron et les pénuries de main-d'oeuvre dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Notre industrie continue de subir des pressions inflationnistes plus élevées que la normale et nos équipes s'efforcent d'offrir des produits de qualité à des prix compétitifs à nos clients. Nous avons franchi un autre jalon important ce trimestre avec le démarrage réussi de notre centre de distribution de produits surgelés entièrement automatisé à Toronto. Enfin, je suis fier de souligner que pour la deuxième fois en trois ans les consommateurs ont désigné la bannière Jean Coutu comme l'entreprise la plus admirée au Québec dans le plus récent sondage Réputation de Léger. Cela témoigne de la force de la marque de la confiance des consommateurs, et de la qualité des services offerts par les pharmaciens propriétaires », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2022 demeure élevé atteignant 4 274,2 millions $ comparativement à 4 193,0 millions $ au deuxième trimestre de 2021, une hausse de 1,9 %. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables a été en hausse de 0,8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent et en hausse de 11,5 % pour les 8 premières semaines du deuxième trimestre par rapport à la période correspondante de 2020 (période pré-COVID). Les ventes alimentaires en ligne ont augmenté de 6,0 % par rapport à l'an dernier (hausse de 240,0 % en 2021). Notre panier alimentaire a connu une inflation légèrement inférieure à 5,0 % (3,5 % au trimestre précédent). Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables a connu une hausse de 9,4 %, soit une hausse de 7,7 % pour les médicaments d'ordonnance soutenue par des activités liées à la COVID-19 telles que la distribution de tests rapides et une hausse de 13,3 % pour les produits de la section commerciale soutenue par une saison plus forte de la toux et du rhume ainsi que la baisse du chiffre d'affaires de l'an dernier en raison de l'interdiction de six semaines sur la vente de produits non essentiels. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables a connu une hausse de 11,0 % pour les 8 premières semaines du deuxième trimestre versus 2020 (période pré-COVID).

Le chiffre d'affaires des 24 premières semaines de l'exercice 2022 a atteint 8 590,8 millions $ comparativement à 8 471,2 millions $ pour la période correspondante de 2021, une hausse de 1,4 %.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT

Cette mesure du bénéfice exclut les frais financiers, les impôts et l'amortissement.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement du deuxième trimestre de l'exercice 2022 a été de 414,0 millions $ ou 9,7 % du chiffre d'affaires, une hausse de 4,5 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2022, le bénéfice opérationnel avant amortissement a été de 838,1 millions $ ou 9,8 % du chiffre d'affaires, une hausse de 5,4 % comparativement à la période correspondante de 2021.

Notre taux de marge brute a été de 20,1 % et 20,0 % pour le deuxième trimestre et les 24 premières semaines de 2022 comparativement à 20,2 % et 19,9 % pour les périodes correspondantes de 2021.

Notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,4 % au deuxième trimestre de l'exercice 2022 comparativement à 10,7 % pour le même trimestre de l'exercice 2021 principalement dû à la réduction des coûts liés à la COVID, bien que des cartes-cadeaux totalisant 8 millions $ aient été versées à tous les employés de première ligne au cours des deux années. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2022, notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,2 % comparativement à 10,5 % pour la période correspondante de 2021.

AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS NETS

La dépense d'amortissement pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 a été de 116,3 millions $ comparativement à 110,8 millions $ pour le trimestre correspondant de 2021. Cette augmentation reflète les investissements supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique ainsi que dans la technologie en magasin. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2022, la dépense d'amortissement a été de 228,8 millions $ comparativement à 218,1 millions $ pour la période correspondante de 2021.

Les frais financiers nets pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 ont été de 27,8 millions $ comparativement à 31,3 millions $ pour le trimestre correspondant de 2021. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2022, les frais financiers nets ont été de 56,5 millions $ comparativement à 62,7 millions $ pour la période correspondante de 2021.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôts a été de 71,8 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice 2022 avec un taux d'imposition effectif de 26,6 % comparativement à 65,9 millions $ et un taux d'imposition effectif de 25,9 % au deuxième trimestre de l'exercice 2021. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2022, la charge d'impôts a été de 147,0 millions $ comparativement à 135,2 millions $ pour la période correspondante de 2021, avec un taux d'imposition effectif de 26,6 % comparativement à 26,3 %.

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ(1)

Le bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2022 a été de 198,1 millions $ comparativement à 188,1 millions $ pour le trimestre correspondant de 2021, et le bénéfice net dilué par action de 0,82 $ par rapport à 0,75 $ en 2021, en hausse de 5,3 % et 9,3 % respectivement. En excluant l'élément spécifique présenté dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) du deuxième trimestre de l'exercice 2022 a été de 204,7 millions $ comparativement à 194,7 millions $ pour le trimestre correspondant de 2021 et le bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 0,84 $ comparativement à 0,78 $, soit des hausses de 5,1 % et 7,7 % respectivement.

Le bénéfice net pour les 24 premières semaines de l'exercice 2022 a été de 405,8 millions $ comparativement à 379,3 millions $ pour la période correspondante de 2021, soit une hausse de 7,0 %. Le bénéfice net dilué par action a été de 1,67 $ par rapport à 1,51 $ l'an passé, en hausse de 10,6 %. En excluant l'élément spécifique présenté dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) des 24 premières semaines de l'exercice 2022 a été de 418,9 millions $ comparativement à 392,4 millions $ pour la période correspondante de 2021 et le bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 1,72 $ comparativement à 1,57 $, soit des augmentations de 6,8 % et 9,6 % respectivement.

Ajustements au bénéfice net(1)



12 semaines / Exercices financiers







2022

2021

Variation (%)

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Bénéfice net 198,1 0,82

188,1 0,75

5,3 9,3 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net d'impôts 6,6



6,6







Bénéfice net ajusté(1) 204,7 0,84

194,7 0,78

5,1 7,7











24 semaines / Exercices financiers







2022

2021

Variation (%)

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Bénéfice net 405,8 1,67

379,3 1,51

7,0 10,6 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net d'impôts 13,1



13,1







Bénéfice net ajusté(1) 418,9 1,72

392,4 1,57

6,8 9,6

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités présentement en vigueur permet à la Société de racheter jusqu'à concurrence de 7 000 000 de ses actions ordinaires entre le 25 novembre 2021 et le 24 novembre 2022. Entre le 25 novembre 2021 et le 1 avril 2022, la Société a racheté 2 350 000 de ses actions ordinaires à un prix moyen de 66,51 $, pour une considération totale de 156,3 millions $.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré, le 20 avril 2022, un dividende trimestriel de 0,275 $ par action, le même montant déclaré au dernier trimestre.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Nous avons utilisé, dans le présent rapport, diverses expressions qui pourraient, au sens de la réglementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. L'expression « prévoir » et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives pouvant être contenues dans le présent rapport font référence à des hypothèses sur les industries alimentaire et pharmaceutique au Canada, l'économie en général, notre budget annuel ainsi que notre plan d'action 2022.

Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. L'arrivée d'un nouveau concurrent est un exemple des risques décrits à la rubrique « Gestion des risques » du rapport annuel 2021 qui pourraient influer sur la réalisation de ces déclarations. Tout comme pour les risques mentionnés précédemment, la pandémie de COVID-19 constitue également un risque qui pourrait avoir un impact sur les activités, l'exploitation, les projets et le rendement de la Société ainsi que sur la réalisation des déclarations prospectives contenues dans le présent document.

Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent rapport et qu'elles représentent nos attentes. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être contenues dans le présent rapport, sauf si cela est requis par la loi.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

En plus de fournir des mesures du bénéfice selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), nous avons inclus certaines mesures du bénéfice non conformes aux IFRS. Ces mesures sont présentées à titre d'information relative, elles n'ont pas de sens normalisé par les IFRS et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT AJUSTÉ, BÉNÉFICE NET AJUSTÉ ET BÉNÉFICE NET DILUÉ PAR ACTION AJUSTÉ

Le bénéfice opérationnel avant amortissement ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net dilué par action ajusté sont des mesures du bénéfice excluant l'incidence de certains éléments qui doivent être comptabilisés en vertu des IFRS. Il s'agit de mesures non conformes aux IFRS. Nous sommes d'avis que les lecteurs d'états financiers sont mieux informés des résultats d'exploitation de la période courante et de la période correspondante de l'exercice précédent en présentant les résultats sans ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance de la Société. Ainsi, les lecteurs d'états financiers sont en mesure de mieux analyser les tendances sur une base comparative, d'évaluer la performance financière de la Société et de juger de ses perspectives d'avenir. L'exclusion de certains éléments des mesures du bénéfice ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement non récurrents.

PERSPECTIVES(2)

Au début du troisième trimestre, la plupart des mesures gouvernementales visant à freiner la pandémie ont été levées, toutefois des répercussions sur notre industrie se poursuivent. Nous continuons de faire face à des pressions inflationnistes plus élevées que la normale et à des pénuries de main-d'oeuvre qui, si elles se prolongent, pourraient exercer une pression sur les marges. À court terme, nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires alimentaire demeure relativement stable comparativement à l'année précédente, alors que nous prévoyons une croissance continue de nos activités de pharmacie, bien que plus modérée par rapport au premier semestre de l'année. Le conflit de travail avec nos employés à temps plein de nos centres de distribution à Toronto, qui a débuté le 2 avril 2022, a été résolu sept jours plus tard avec la ratification d'une nouvelle convention collective de quatre ans et demi. Les résultats de notre troisième trimestre seront impactés par les coûts directs de la grève et de l'impact de la nouvelle convention collective, estimés à environ 10 millions $ avant impôts.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre 2022 qui aura lieu aujourd'hui, le 21 avril 2022, à 9h (HAE) . Pour accéder à la conférence, le numéro de téléphone à composer est le (416) 764-8651 ou 1 (888) 390-0620. Les journalistes et le public investisseur pourront y accéder en mode écoute seulement.

Avis aux lecteurs : Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ainsi que le rapport de gestion du deuxième trimestre 2022 de METRO INC. sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.metro.ca - Site corporatif - Relations avec les investisseurs - Résultats trimestriels 2022 - Deuxième trimestre 2022.

(1) Consulter le tableau « Ajustements au bénéfice net » et la section « Mesures non conformes aux IFRS » (2) Consulter la section « Informations prospectives »

