Iceberg Finance émerge dans la cour des grandes Fintech du Canada

QUÉBEC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pour son dixième anniversaire, la Fintech Iceberg Finance Inc. (Iceberg Finance) confirme l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation d'iFinance Canada Inc. ( iFinance Canada ), une autre Fintech ayant son siège social à Toronto. La conclusion de cette transaction majeure permet au fleuron québécois de devenir l'un des dix plus importants joueurs dans le secteur du financement spécialisé au Canada.

Forte de ses 25 années d'existence, iFinance Canada offre des options de financement auprès de plus de 10 000 fournisseurs de services à travers le pays. Reconnue pour ses produits de financement spécifiques au domaine médical, notamment les chirurgies, les soins esthétiques, dentaires, capillaires, oculaires et vétérinaires, iFinance Canada permet aux consommateurs canadiens d'avoir accès à des services pour lesquels le financement conventionnel est souvent inaccessible ou encore inadéquat.

« Cette acquisition double notre volume d'affaires et la combinaison des forces respectives nous permet maintenant d'offrir des programmes de financement spécialisés encore plus complets aux Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré le président-directeur général d'Iceberg Finance, Réal Breton.

En effet, Iceberg Finance élargit sa panoplie d'options de financement par l'accès à la plateforme technologique iFinancePaytm, qui permet l'émission de cartes de crédit virtuelles en temps réel afin de faciliter les achats en ligne et en succursale, en plus d'offrir des options de financement au point de vente. Cette technologie positionne l'entreprise sur un pied d'égalité avec les plus grands prêteurs de l'industrie en offrant aux consommateurs des solutions de financement « achetez maintenant, payez plus tard ».

Déjà solidement établie au Québec et depuis juin dernier en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, Iceberg Finance accélère sa conquête du marché canadien grâce à la présence d'iFinance Canada partout au pays. Le nouveau groupe, dont le siège social est situé à Québec, a également pignon sur rue à Toronto et à Vancouver et compte maintenant plus de 150 employés dans l'ensemble du territoire canadien. « La qualité et l'expertise de l'équipe qui se joint à la nôtre nous permettront de matérialiser nos ambitions pancanadiennes beaucoup plus rapidement », a conclu le PDG d'Iceberg Finance.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre développement au sein d'Iceberg Finance, une entreprise reconnue pour son écosystème robuste, sa croissance rapide et ses programmes exclusifs et innovateurs », a déclaré Dr. Ann Kaplan, PDG d'iFinance Canada. « Les forces combinées des deux entreprises vont nous propulser comme chef de file au Canada en matière de financement spécialisé », ajoute-t-elle.

Soutenue par un syndicat bancaire dirigé par BMO, Iceberg Finance a également eu recours à BMO Fusions et Acquisitions, Marché intermédiaire comme conseiller financier, McCarthy Tétrault comme conseiller juridique et Raymond Chabot Grant Thornton comme conseiller fiscal. De son côté, iFinance Canada avait comme conseiller financier Raymond James Ltd.

À propos d'Iceberg Finance

Fruit de la réunion de cinq personnalités d'affaires renommées (Réal Breton, PDG Iceberg Finance, Éric Bernier, PDG ABF, Richard Fortin, cofondateur d'Alimentation Couche-Tard, Michel Cadrin, PDG Groupe Michel Cadrin et Louis Martin, PDG Ogesco Construction), Iceberg Finance a posé les premiers jalons de sa crédibilité dans le secteur du financement spécialisé en devenant un partenaire de confiance du secteur de l'automobile grâce à ses solutions de financement novatrices et adaptées à la réalité des consommateurs. Iceberg Finance s'est aussi taillé une place de choix dans les solutions de financement spécialisées pour tout type d'entreprises de biens et services. D'ailleurs, sa gamme de produits à valeur ajoutée lui a valu l'accréditation de nombreuses associations, notamment l'Association des prêteurs canadiens (CLA), la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec (AMVOQ) et l'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ). En pleine croissance sur le marché canadien, Iceberg Finance entame sa seconde décennie d'existence avec l'ambition de figurer parmi les acteurs principaux du financement spécialisé au Canada.

À propos d'iFinance Canada

Établie depuis plus de 25 ans et présente partout au Canada, iFinance Canada se spécialise dans le financement adapté au secteur de la santé, notamment les chirurgies, les soins esthétiques, dentaires, capillaires, oculaires et vétérinaires. iFinance Canada compte plus de 75 employés professionnels qui cumulent plusieurs années d'expérience dans ce type de financement spécialisé.

