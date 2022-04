Neptune Wellness élargit le populaire portefeuille de produits Mood Ring avec de nouvelles variétés de cannabis





De nouvelles variétés de cannabis au goût naturel et authentique sont offertes en produits préroulés, en fleurs séchées et en produits de vapotage.

LAVAL, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. («?Neptune?» ou la «?Société?») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles variétés de cannabis au goût naturel et authentique. Ces nouveautés du portefeuille de produits Mood Ring sont offertes en différents formats dans toute la province de l'Ontario. Elles présentent également des caractéristiques écologiques telles que des emballages compostables et des éléments en plastique de chanvre biodégradable.

«?La réponse des consommateurs à notre marque de cannabis Mood Ring a été extrêmement positive, et nous sommes ravis de continuer à élargir notre offre de produits pour tenir compte de l'évolution des préférences des consommateurs et tirer parti du succès de Mood Ring?», a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune. «?Avec ce lancement, la marque offre une plus grande variété de produits préroulés, de fleurs séchées et de produits de vapotage. Et tous ces produits sont de haute qualité, durables et accessibles, des caractéristiques que les consommateurs attendent et apprécient de Mood Ring.?»

Les produits lancés en avril comprennent :

Fleur entière Craft Slurface - Un hybride à dominante sativa au goût de baies fraîches et de fruits tropicaux épicés?; 20-25 % THC?; 3,5 g.





- Un hybride à dominante sativa au goût de baies fraîches et de fruits tropicaux épicés?; 20-25 % THC?; 3,5 g. Préroulés Craft Golden Berry - Un hybride à dominante indica au goût de baies épicées et sucrées?; 16-21 % THC?; 3 x 0,5 g.





- Un hybride à dominante indica au goût de baies épicées et sucrées?; 16-21 % THC?; 3 x 0,5 g. Cartouche de vapotage Florida Citrus Kush - Un hybride à dominante indica au goût riche et crémeux d'agrumes épicés rehaussé d'une saveur véritable, mais subtile de kush?; 80-86 % THC?; 1 g.

À venir en mai :

Capsules équilibrées 5:5 - Huile d'olive extra vierge biologique combinée à 5 mg de THC et 5 mg de CBD par capsule de gel. Exemptes de substances nocives, d'OGM, d'additifs, d'allergènes, d'amidon et de gluten, les capsules de gel ont une saveur et un arôme neutres. 30 capsules par bouteille.





- Huile d'olive extra vierge biologique combinée à 5 mg de THC et 5 mg de CBD par capsule de gel. Exemptes de substances nocives, d'OGM, d'additifs, d'allergènes, d'amidon et de gluten, les capsules de gel ont une saveur et un arôme neutres. 30 capsules par bouteille. Fleur entière Craft Uppercut - Une fleur à dominante indica au goût riche de biscuits au citron et de tisane, avec des arômes de terre?; 20-25 % THC?; 3,5 g.

Mood Ring s'engage à mettre en marché des produits de cannabis durables. Cette nouvelle gamme comprend des cartouches de vapotage fabriquées avec des embouts en plastique de chanvre qui contiennent 20 % moins de plastique ainsi qu'un composé spécial grâce auquel ils se décomposent à un rythme beaucoup plus rapide que les embouts en plastique traditionnels.

Pour en savoir plus sur Mood Ring, consultez le site https://moodring.com.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

