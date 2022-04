Tigo Energy étend son leadership en matière de coupure rapide via un accord de licence et de vente





Tigo Energy, Inc., le principal fournisseur d'électronique modulaire à puissance flexible (Module Level Power Electronics, Flex MLPE) pour le secteur de l'énergie solaire, a annoncé aujourd'hui un accord de licence technologique commerciale avec QC Solar, fabricant leader de connecteurs PV solaires et de produits de boîtiers de jonction de modules PV, basé à Suzhou, en Chine. L'accord de licence permet à QC Solar d'utiliser la technologie Tigo RSS dans ses produits, et de tirer parti de sa compatibilité avec les autres composants Tigo.

QC Solar intégrera la technologie Tigo RSS avec son boîtier Smart Junction Box, fournissant des mécanismes clés de sécurité aux modules solaires afin de réduire les risques pour les installateurs solaires et les premiers intervenants. Les clients de QC Solar qui déploient son nouveau boîtier Smart Junction Box seront à leur tour en mesure de déployer le transmetteur Tigo RSS conformément aux réglementations et exigences de coupure rapide.

« Grâce à la technologie de coupure rapide de Tigo au niveau des modules, nous permettrons aux installations solaires de nos clients de réduire automatiquement la tension du système lors d'incidents critiques tels que des incendies de structure, afin que les pompiers puissent travailler en toute confiance », a déclaré Zhenggang Duan, directeur général de QC Solar. « Nous attendons avec impatience la production commerciale et la commercialisation de notre boîtier Smart Junction Box à coupure rapide, grâce à la technologie Tigo que nous obtenons sous licence. C'est une étape importante pour la protection des centrales photovoltaïques à travers le monde. »

La technologie de coupure rapide de Tigo permet aux propriétaires de systèmes, aux pompiers et aux premiers intervenants de travailler sans être confrontés au courant continu haute tension des composants solaires. La nécessité d'une sécurité du solaire photovoltaïque est reconnue au niveau mondial, au travers d'exigences de coupure rapide telles qu'initiées aux États-Unis, récemment adoptées aux Philippines, en Thaïlande et à Singapour, de nombreux autres pays songeant par ailleurs activement à des réglementations similaires.

« Cet accord de licence technologique avec QC Solar constitue un indicateur supplémentaire de la solidité du portefeuille de propriété intellectuelle de Tigo », a déclaré Zvi Alon, président-directeur général de Tigo Energy. « Nous sommes heureux d'accueillir QC Solar dans la communauté des sociétés qui tirent parti de notre technologie de coupure rapide afin de rendre le solaire plus sûr, et sommes impatients de proposer à nos clients des produits technologiques offrant une large compatibilité avec les innovations Tigo. »

Pour en savoir plus sur le transmetteur Tigo RSS, rendez-vous sur https://www.tigoenergy.com/product/rss-transmitter.

À propos de Tigo Energy

Leader mondial de l'électronique modulaire à puissance flexible (MLPE), Tigo Energy conçoit des produits innovants de conversion et de stockage de l'énergie solaire qui offrent aux clients davantage de choix et de flexibilité. La plateforme Tigo TS4 augmente la production d'énergie solaire, diminue les coûts d'exploitation et améliore la sécurité. Lorsqu'elle est associée à la plateforme d'intelligence énergétique Tigo Energy Intelligence (EI), elle fournit des informations au niveau des modules, du système et du parc pour optimiser les performances solaires et minimiser les coûts d'exploitation. La Tigo EI Residential Solar Solution, une solution flexible d'énergie solaire et de stockage pour les installations domestiques, vient compléter le portefeuille de technologies d'énergie solaire de la société. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire, et son équipe mondiale soutient les clients dont les systèmes produisent en toute fiabilité des gigawattheures d'énergie solaire sûre sur les sept continents. Retrouvez-nous en ligne sur www.tigoenergy.com.

À propos de QC Solar

QC Solar est une société de haute technologie, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente de nouvelles solutions intelligentes de protection et de connexion électrique en matière d'énergie, dont les produits incluent des boîtiers de jonction PV solaires, des connecteurs PV solaires, des câbles PV, des connecteurs de stockage d'énergie, et des faisceaux de câbles. QC Solar possède trois usines de fabrication en Chine et au Vietnam, fournissant des solutions et produits photovoltaïques et de connexion ESS de haute qualité pour les principaux installateurs photovoltaïques et sociétés de modules solaires photovoltaïques.

